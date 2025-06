Com Mel Lisboa, musical sobre Rita Lee chega a Fortaleza; confira

Espetáculo "Rita Lee - Uma autobiografia musical", estrelado por Mel Lisboa, chega em Fortaleza no mês de agosto

Fortaleza recebe no mês de agosto o espetáculo “Rita Lee - Uma autobiografia musical”, construído a partir da autobiografia da cantora paulista, lançada em 2023, dias após seu falecimento.

Estrelado por Mel Lisboa, o evento chega à capital cearense após temporada em São Paulo e apresenta a trajetória da Rainha do Rock brasileiro no palco do Cineteatro São Luiz em três sessões.