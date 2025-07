Cazuza é homenageado com tributo e pré-estreia de filme no São Luiz

A pré-estreia do filme integra a programação “Sessão Sonora” e começa às 16 horas. Os ingressos são vendidos por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). As entradas podem ser adquiridas no site Sympla e na bilheteria do São Luiz.

O Cineteatro São Luiz promove neste domingo, 13, diferentes homenagens a Cazuza. Ocorre no equipamento cultural a pré-estreia do documentário “Cazuza: Boas Novas”. Na sequência, a banda Altos Versos realiza tributo ao cantor.

A estreia do documentário “Cazuza - Boas Novas” nos cinemas ocorre no dia 17. O filme revela um dos períodos mais intensos, produtivos e simbólicos da trajetória do cantor: entre 1987 e 1989. Na última segunda-feira, 7, sua morte completou 35 anos.

Homenagens a Cazuza no São Luiz: filme reúne vídeos inéditos

O documentário sobre Cazuza é dirigido por Nilo Romero - músico, amigo e diretor musical do último show do poeta do rock. Ele virou parceiro de composições de Cazuza (“Brasil”, por exemplo), mas sua relação com o artista foi além do trabalho.

A obra destaca o período de 1987 a 1989, quando ele lançou três álbuns, recebeu premiações e realizou mais de 40 apresentações do espetáculo “O Tempo Não Para”, mesmo enfrentando o diagnóstico de aids e com a saúde cada vez mais debilitada.