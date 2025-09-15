Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinema em Fortaleza exibe sessão infantil adaptada para autistas

Filme infantil "Super Wings" terá sessão adaptada para autistas no cinema do North Shopping Fortaleza dia 27 de setembro
Autor Carolina Passos
Carolina Passos
Tipo Notícia

O cinema do North Shopping promove no sábado, 27, uma sessão especial de “Super Wings”. Intitulado “Kinoplex Azul”, o projeto realiza eventos adaptados para pessoas do espectro autista, com exibição aos sábados, sempre no último do mês, em unidades da rede em todo o Brasil.

Com início às 11 horas, a sessão garante mais conforto ao público, com iluminação parcialmente acesa, som em volume reduzido e capacidade de público menor, permitindo que as famílias se sintam mais à vontade durante a exibição. Além disso, não são apresentados trailers ou propagandas antes do filme.

Na ocasião, será exibida a primeira aventura cinematográfica da série infantil “Super Wings”, que traz Jett, o avião mais rápido do mundo, enfrentando uma missão inédita ao lado de sua equipe.

Veja o trailer de "Super Wings":

Ainda na data, o público poderá assistir ao filme com ingressos no valor de meia-entrada, sem necessidade de comprovação, graças à promoção “Todo Mundo Paga Meia”. As entradas podem ser adquiridas nas bombonieres, nos terminais de autoatendimento ou no site do Kinoplex.

Sessão adaptada “Super Wings”

  • Quando: sábado, 27, às 11 horas
  • Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - São Gerardo)
  • Valores e mais informações: Ingresso.com

