Cinema em Fortaleza exibe sessão infantil adaptada para autistas

O cinema do North Shopping promove no sábado, 27, uma sessão especial de “Super Wings”. Intitulado “Kinoplex Azul”, o projeto realiza eventos adaptados para pessoas do espectro autista, com exibição aos sábados, sempre no último do mês, em unidades da rede em todo o Brasil.

Com início às 11 horas, a sessão garante mais conforto ao público, com iluminação parcialmente acesa, som em volume reduzido e capacidade de público menor, permitindo que as famílias se sintam mais à vontade durante a exibição. Além disso, não são apresentados trailers ou propagandas antes do filme.