Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leoni faz show gratuito em Fortaleza durante feira de artesanato

Leoni faz show gratuito em Fortaleza durante feira de artesanato

Nome de destaque na música nacional, Leoni é atração da edição de 2025 da Fenacce, que acontece no Centro de Eventos do Ceará
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O músico carioca Leoni se apresenta em Fortaleza no próximo sábado, 13, durante a programação da Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce).

Marcado para ocorrer entre os dias 9 e 14 deste mês, o evento segue com a proposta de contribuir para a economia criativa e fomentar o mercado do artesanato do Estado, unindo com atrações culturais e artísticas para todos os públicos.

Leia também | Musical dos Paralamas do Sucesso chega a Fortaleza

Chegando à 7ª edição, a Fenacce traz, na programação musical, artistas locais e músicos reconhecidos nacionalmente. Atração principal do festival, o cantor Leoni apresenta o show “Baladas Sortidas”.

Com uma carreira que soma mais de quatro décadas, o artista leva para o palco da Fenacce, montado no Centro de Eventos do Ceará, canções que marcaram diversas gerações. No repertório, o público pode aguardar clássicos da MPB, releituras de sucessos nacionais e surpresas.

Leia também | Crônicas de Marília Lovatel são publicadas aos sábados no Vida&Arte

A entrada no Fenacce 2025 é gratuita, mediante inscrição, que pode ser feita previamente no site da Fenacce ou na data do evento, junto com a doação de 2kg de alimento não perecível.

Novas atrações e alterações nos horários das apresentações podem ser acompanhadas nas redes sociais da feira de artesanato.

Confira a programação musical da Fenacce 2025:

Terça-feira, 9

  • 19 horas: Dorgival Dantas

Quarta-feira, 10

  • 19 horas: Guilherme Dantas

Quinta-feira, 11

  • 20h30min: Garth Lee

Sexta-feira, 12

  • 20h30min: Marcos Lessa

Sábado, 13

  • 20 horas: Leoni, Maurício Baia e Rick Ferreira

Domingo, 14

  • 18h50min: Banda Zona Proibida
  • 20 horas: Vitoria Fernandez

Fenacce 2025

  • Quando: 9 a 14 de setembro
  • Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
  • Gratuito; entrada mediante doação de 2kg de alimento não perecível
  • Mais informações: @fenacce e fenacce.com.br

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar