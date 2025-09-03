Leoni faz show gratuito em Fortaleza durante feira de artesanato

Leoni faz show gratuito em Fortaleza durante feira de artesanatoNome de destaque na música nacional, Leoni é atração da edição de 2025 da Fenacce, que acontece no Centro de Eventos do Ceará
O músico carioca Leoni se apresenta em Fortaleza no próximo sábado, 13, durante a programação da Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce).
Marcado para ocorrer entre os dias 9 e 14 deste mês, o evento segue com a proposta de contribuir para a economia criativa e fomentar o mercado do artesanato do Estado, unindo com atrações culturais e artísticas para todos os públicos.
Chegando à 7ª edição, a Fenacce traz, na programação musical, artistas locais e músicos reconhecidos nacionalmente. Atração principal do festival, o cantor Leoni apresenta o show “Baladas Sortidas”.
Com uma carreira que soma mais de quatro décadas, o artista leva para o palco da Fenacce, montado no Centro de Eventos do Ceará, canções que marcaram diversas gerações. No repertório, o público pode aguardar clássicos da MPB, releituras de sucessos nacionais e surpresas.
A entrada no Fenacce 2025 é gratuita, mediante inscrição, que pode ser feita previamente no site da Fenacce ou na data do evento, junto com a doação de 2kg de alimento não perecível.
Novas atrações e alterações nos horários das apresentações podem ser acompanhadas nas redes sociais da feira de artesanato.
Confira a programação musical da Fenacce 2025:
Terça-feira, 9
- 19 horas: Dorgival Dantas
Quarta-feira, 10
- 19 horas: Guilherme Dantas
Quinta-feira, 11
- 20h30min: Garth Lee
Sexta-feira, 12
- 20h30min: Marcos Lessa
Sábado, 13
- 20 horas: Leoni, Maurício Baia e Rick Ferreira
Domingo, 14
- 18h50min: Banda Zona Proibida
- 20 horas: Vitoria Fernandez
Fenacce 2025
- Quando: 9 a 14 de setembro
- Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
- Gratuito; entrada mediante doação de 2kg de alimento não perecível
- Mais informações: @fenacce e fenacce.com.br