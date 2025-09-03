Leoni faz show gratuito em Fortaleza durante feira de artesanato

Cantor Leoni apresenta show 'Baladas Sortidas" em Fortaleza / Crédito: Carolina Warchavsky/Divulgação

O músico carioca Leoni se apresenta em Fortaleza no próximo sábado, 13, durante a programação da Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce). Marcado para ocorrer entre os dias 9 e 14 deste mês, o evento segue com a proposta de contribuir para a economia criativa e fomentar o mercado do artesanato do Estado, unindo com atrações culturais e artísticas para todos os públicos.

Leia também | Musical dos Paralamas do Sucesso chega a Fortaleza Chegando à 7ª edição, a Fenacce traz, na programação musical, artistas locais e músicos reconhecidos nacionalmente. Atração principal do festival, o cantor Leoni apresenta o show “Baladas Sortidas”. Com uma carreira que soma mais de quatro décadas, o artista leva para o palco da Fenacce, montado no Centro de Eventos do Ceará, canções que marcaram diversas gerações. No repertório, o público pode aguardar clássicos da MPB, releituras de sucessos nacionais e surpresas. Leia também | Crônicas de Marília Lovatel são publicadas aos sábados no Vida&Arte