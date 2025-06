Ceará Junino inicia apresentações de quadrilhas no Sertão Central e Cariri

Quadrilha Nação Nordestina, de Juazeiro do Norte, campeã do Festejo Ceará Junino 2024 / Crédito: Maria Haydée/Divulgação

Os festejos oficiais do São João já estão começando e a animação está por todos os cantos do Ceará. Chegando à 25ª edição este ano, o Ceará Junino tem início nesta quinta-feira, 19, com a abertura da festa “Maravilha Junino – Folguedos e Brincadeiras no Chão do Coração do Ceará”. Reunindo diversas quadrilhas juninas da região do Sertão Central, o evento em Quixeramobim será realizado na quadra Poliesportiva Francisco Solon Nogueira, no bairro Maravilha, a partir das 18h30min.

Também na sexta-feira, 20, o Ceará Junino chega à região do Cariri com a realização da 10ª edição do "Tarrafas Junino: A Fé Move Corações no Vale dos Bastiões". A festividade, que acontece no município de Tarrafas, terá apresentações de quadrilhas, arraiá infantil e feira gastronômica que deve divertir todos os presentes até sábado, 21.

25º Ceará Junino: veja agenda de apresentações das quadrilhas Veja a agenda da primeira semana do 25º Ceará Junino: Quixeramobim, Sertão Central Quinta-feira, 19 18h30min: Quadrilha Infantil Arraiá da Vila

19 horas: Boi Estrela

19h horas: Abertura oficial

20 horas: Quadrilha Filhos da Lua (Banabuiú)

21 horas: Quadrilha Cumpade Solon (Solonópole)

22 horas: Quadrilha Filhos de Milhão (Milhã)

23 horas: Quadrilha Junina União (Piquet)

0 hora: Quadrilha Cultura Nordestina (Irapuan Pinheiro)

1 hora: Quadrilha Fulô do Sertão (Senador Pompeu)

2 horas: Quadrilha Flor do Algodão (Pedra Branca) Sexta-feira, 20

19 horas: Quadrilha Infantil Arraiá do Compadre Álvaro

20 horas: São Sebastião Junino (Choró)

21 horas: Império do Sertão (Piquet Carneiro)

22 horas: Junina Amanhecer (Irapuan Pinheiro)

23 horas: Junina Areia Branca (Ibicuitinga)

0 hora: Grupo Junino Arraiá do Conselheiro (Quixeramobim)

1 hora: Sol do Meu Sertão (Quixeramobim) O que: Maravilha Junino – Folguedos e Brincadeiras no Chão do Coração do Ceará

Onde: Quadra Poliesportiva Francisco Solon Nogueira (rua: Luis Gomes Coutinho, s/n - Maravilha, Quixeramobim)

Tarrafas, Cariri Sexta-feira, 20 18 horas: Abertura da Feira Gastronômica

19 horas: Apresentação artística

20 horas: Arraiá do Chililique - infantil (Tarrafas)

21 horas: Arraiá do Banguê (Assaré)

22 horas: Arraiá dos Bastiões (Tarrafas)

23 horas: Rochedo dos Matutinos (Juazeiro do Norte)

0 hora: Raio do sol (Potengi) Sábado, 21