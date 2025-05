Banda de metal Brujeria anuncia show em Fortaleza em outubro

A banda de metal Brujeria vem ao Brasil este ano para show no mês de outubro. Apresentando a turnê especial em memória aos músicos Juan Brujo e Pinche Peach, o grupo estadunidense desembarca em Fortaleza no dia 7 de outubro .

De origem latina, a banda formada na década de 1990 é conhecida pelas canções “La migra”, “Matando Güeros”, “La Ley de Plomo”, “Revolución”, “Consejos Narcos” e outros sucessos do deathgrind, subgênero musical que une death metal e grindcore.

O show na capital cearense será realizado no Ophera Music Bar, estabelecimento localizado no bairro Parangaba. Além de Fortaleza, a banda também irá passar por Recife, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.

Os ingressos para o show da Brujeria em Fortaleza já estão disponíveis no site Clube do Ingresso, com valores de R$ 150 (meia-entrada) e R$ 300 (inteira).

