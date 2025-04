Encontro no Dragão debate livro 'Aldeota', de Jáder de Carvalho

Recém reeditado pela Editora UFC, livro "Aldeota", do jornalista cearense Jáder de Carvalho, é discutido em programação promovida pela Livraria Substânsia

A editora e livraria independente cearense Substânsia promove na sala 1 do Cinema do Dragão do Mar um debate sobre o livro “Aldeota”, de Jáder de Carvalho. Intitulado “Encontros de Literatura Cearense”, o evento ocorre nesta quarta-feira, 23, às 19 horas.

A programação reúne a escritora, vice-diretora da Editora UFC e colunista do O POVO, Juliana Diniz, e o jornalista, mestre em Sociologia e doutor em Memória Social, Tiago Coutinho. Para participar do momento é necessário preencher formulário on-line. As vagas são limitadas.