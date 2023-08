Waldonys e Bráulio Bessa fazem show com música e poesia em setembro

Bráulio Bessa e Waldonys se apresentam em espetáculo musical e poético em setembro Crédito: divulgação

O sanfoneiro Waldonys e o poeta Bráulio Bessa irão se reunir em uma apresentação artística especial em Fortaleza. O encontro dos dois no palco irá abrir a mini turnê "Waldonys: causos, cantos e poesias", na qual o músico irá comemorar 51 anos. O espetáculo na capital cearense acontece no próximo dia 14 de setembro, às 20 horas, no Teatro RioMar Fortaleza. A data marca o aniversário exato de Waldonys. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Uhuu. Além de músicas como "Sonho de Ícaro", "Anjo Querubim" e "Asa Branca", a apresentação em Fortaleza será marcada pelo compartilhamento de aventuras, causos e poesias de Waldonys e do convidado especial Bráulio Bessa. A cantora potiguar Tanda Macêdo também participa da turnê.