ForCaos 2023 inicia neste sábado no TJA; confira a programação

A edição de 2023 do ForCaos já está próxima de iniciar. Marcada para este sábado, 15, o evento de abertura do festival de rock de Fortaleza acontecerá no Theatro José de Alencar (TJA), com shows das bandas Lixorganico, Viollen, Sysyphus, Facada e Corja!.

A apresentação das bandas terá início a partir das 16 horas e será realizada no palco Elzenir Colares, localizado no jardim do TJA. Para participar do evento, basta levar 2kg de alimentos não-perecíveis no momento. Os alimentos arrecadados serão doados ao programa Mesa Brasil Sesc.

Além do Theatro José de Alencar, o ForCaos 2023 irá ocorrer em diversos locais de Fortaleza, como Cineteatro São Luiz, Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM Baby do Brasil é confirmada na programação da 25ª Mostra Sesc Cariri

Durante o festival, também será realizada a IV Bicicletada do ForCaos, que irá passear por diversas localidades da Capital, como o Casarão Cultural, CCBNB, Dragão do Mar, e outros espaços entre o Centro e a Praia de Iracema. A bicicletada ocorre na quarta-feira, 19.

Na semana seguinte, o festival de rock será ambientado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura com realização da mesa-redonda “Metal e Política: Perspectivas Decoloniais na música brasileira”.

Ocorrendo no dia 26, o debate contará com Carlos Lopes, vocalista da Dorsal Atlântica; Vinicius Oliveira, historiador e proprietário da Vertigem Discos; Abda Medeiros, antropóloga; e Z.O, vocalista da banda Stricture Violence.

Encerrando a programação, no dia 29 o CCBNB recebe três apresentações de rock com as bandas Darkside, Obskure e Betrayal. A entrada a partir da doação de 2kg de alimentos não-perecíveis.

CONFIRA Dia do Rock: gênero é o terceiro mais ouvido do Brasil em 2023

ForCaos 2023: veja programação completa

Sábado, 15 de julho

16 horas : bandas Lixorganico, Viollen, Sysyphus, Facada e Corja!



: bandas Lixorganico, Viollen, Sysyphus, Facada e Corja! Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Entrada: doação de 2kg de alimentos não-perecíveis

Quarta-feira, 19 de julho

18 horas : IV Bicicletada do ForCaos



: IV Bicicletada do ForCaos Onde: saída da loja Jazigo (rua Senador Catunda, 29a - Benfica)

Sexta-feira, 21 de julho

18 horas : show das bandas Diagnose, Mad Monkees, Carniceiro, Oráculo e Thrunda



: show das bandas Diagnose, Mad Monkees, Carniceiro, Oráculo e Thrunda Onde : Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 - Centro)



: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 - Centro) Gratuito

Quarta-feira, 26 de julho

18h30min : mesa-redonda “Metal e Política: Perspectivas Decoloniais na música brasileira”



: mesa-redonda “Metal e Política: Perspectivas Decoloniais na música brasileira” Onde : Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Quinta-feira, 27 de julho

19 horas : show banda Dorsal Atlântica



: show banda Dorsal Atlântica Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) + 2kg de alimentos não-perecíveis

Sábado, 29 de julho

17 horas : show das bandas Obskure, Betrayal e Darkside



: show das bandas Obskure, Betrayal e Darkside Onde : Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)



: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Entrada: doação de 2kg de alimentos não-perecíveis

ForCaos 2023

Quando : de 15 a 29 de julho



: de 15 a 29 de julho Onde : Theatro José de Alencar, Cineteatro São Luiz, Centro Cultural Banco do Nordeste e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura



: Theatro José de Alencar, Cineteatro São Luiz, Centro Cultural Banco do Nordeste e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Mais informações: no Instagram @forcaos



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui