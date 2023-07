Baby do Brasil é confirmada na programação da 25ª Mostra Sesc Cariri

Baby do Brasil fará show no Crato durante programação da 25ª Mostra Sesc Cariri de Cultura

A cantora Baby do Brasil fará show no Ceará durante a 25ª Mostra Sesc Cariri de Cultura. O evento que ocorre no mês de agosto irá acontecer no Crato e reunirá diversas representações artísticas e expressões culturais de todo o Estado.

Com a primeira atração confirmada nesta quinta-feira, 13, a cantora Baby do Brasil irá se apresentar no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, no Crato, no dia 24 de agosto.

A artista irá celebrar 50 anos de carreira com a turnê “Baby do Brasil In Concert”, que irá marcar a abertura da 25ª edição da Mostra Sesc Cariri de Cultura.

De acordo com Luiz Gastão, presidente da Fecomércio, a programação completa e detalhes sobre as cidades que vão receber os eventos serão divulgados em breve.

Show Baby do Brasil no Crato

Quando : quinta-feira, 24 de agosto, às 20 horas



: quinta-feira, 24 de agosto, às 20 horas Onde : Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti - Crato



: Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti - Crato Gratuito



Mais informações: no Instagram @mostracarirideculturas



