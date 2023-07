Fotógrafo Bob Wolfenson vem a Fortaleza para encontro sobre carreira

Museu da Fotografia Fortaleza recebe fotógrafo paulistano Bob Wolfenson em agosto para um encontro com o público sobre processo criativo; vagas limitadas

O Museu da Fotografia Fortaleza e o fotógrafo paulistano Bob Wolfenson divulgaram nas redes sociais que, em agosto, o profissional virá à Capital cearense para um encontro sobre processo criativo. As vagas para participar da atividade são limitadas.

O encontro está marcado para o dia 19 de agosto, um sábado, e ocorrerá entre 15 e 18 horas, na sede do MFF. Para poder participar da ocasião, é necessário se inscrever através do número (11) 99457-7515. Informações detalhadas sobre valor ainda não foram divulgadas.

No texto do anúncio, Bob explica que o encontro sobre processo de trabalho inaugura uma "turnê" que ele fará pelo Brasil. "Vou contar aspectos da minha trajetória num exercício de interação com a plateia", adiantou.

Bob Wolfenson é um dos mais reconhecidos retratistas de figuras públicas do País. O MFF abriga uma coleção de mais de 100 fotos feitas por Bob.

Encontro sobre processo criativo com Bob Wolfenson

Quando: 19 de agosto (sábado), de 15 às 18 horas

19 de agosto (sábado), de 15 às 18 horas Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545)

Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545) Reservas: (11) 99457.7515

(11) 99457.7515 Mais informações: @museudafotografiafortaleza

