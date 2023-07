Festival de Circo do Ceará promove oficinas gratuitas no Estado

9º Festival Internacional de Circo do Ceará realiza Programa de Formação Luz no Picadeiro, que leva oficinas gratuitaas para cinco municípios do Estado

A partir da sexta-feira, 7, o 9º Festival Internacional de Circo do Ceará dá partida para a realização de série de oficinas gratuitas em cinco municípios do Estado, a partir do Programa de Formação Luz no Picadeiro. As inscrições para as diversas formações — que serão ministradas por artistas circenses do Brasil, Argentina e Espanha — são gratuitas e ocorrem através do site do evento.

Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Itapipoca e Sobral são as cidades cearenses que receberão as oficinas ao longo de julho. No total, serão 10 formações realizadas voltadas para iniciantes e pessoas com técnicas avançadas. Cada oficina conta com 20 vagas.

Entre as formações promovidas, estão oficinas sobre gestão de escolas de circo, montagem de números aéreos e malabarismo com bolas para iniciantes, por exemplo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Programa Luz no Picadeiro realiza, ainda, debates nos dias 10 e 11 na Escola Vila das Artes, em Fortaleza. Entre os temas, estão políticas públicas para artes circenses e novos olhares para a comicidade. Os encontros serão gratuitos e terão tradução em Libras.

Leia Mais Parque temático de dinossauros será construído em Caucaia

Férias no Ceará: Sesc promove programação gratuita no mês de julho

51º Festival de Cinema de Gramado seleciona filmes cearenses

9° Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC) - Oficinas do Programa Luz no Picadeiro

Quando: ao longo de julho

ao longo de julho Onde: Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Itapipoca e Sobral

Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Itapipoca e Sobral Inscrições: www.festivaldecircoceara.com (até 20 vagas por oficina; sujeito a disponibilidade)

www.festivaldecircoceara.com (até 20 vagas por oficina; sujeito a disponibilidade) Mais informações: [email protected] e @festivalcircoceara

Confira a programação por cidade

Fortaleza

Montagem de números aéreos, com Pablo Nórdio da Cia Barnabô (São Paulo)

Quando: 7 e 10/07, às 16 horas

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gestão de Escolas de Circo, com Fátima Pontes, da Escola Pernambucana de Circo (Pernambuco)

Quando: 8/7, das 8 às 12 horas

Onde: Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Equilíbrio em mãos , com Héctor Carrozzo, do Resiliencia Dúo (Argentina)

Quando: 10 e 11/07, às 14 horas

Onde: Galpão da Vila (Rua Joaquim Magalhães, Vila Demetrius 156 - Benfica)

São Gonçalo do Amarante



Música Excêntrica e Performática, com Fanfarria Ambulante (Argentina)

Quando: 10 e 11/7, às 19 horas

Onde: Sede da Banda de Música de São Gonçalo do Amarante / Biblioteca Pública Municipal Professora Isolda Barbosa de Alcântara (Rua Santos Dumont, 56)

Brincando de Ser Brincante, com a Família Los Iranzi (Paraíba)

Quando: 11 e 12/7, às 8 horas

Onde: Escola Socorro Gouveia (R. Francisco Duarte, 227)

Parada de mão e jogos de equilíbrio invertido, com Tomás Taboada Neville (Espanha)

Quando: 12 e 13/07, às 9 horas

Onde: ONG Força Flor (Av. Geraldo Ciríaco, 7440)

Malabarismo com bolas para iniciantes, com Thaís e Tatiane Cola, as Irmã Cola (São Paulo)

Quando: 14 e 15/07, às 9 horas

Onde: Escola de Arte e Cultura - ARCOS (Rua Estrada das Maleitas, 527)

Itapipoca

Comicidade Preta – Riso como fabulação insurgente, com João Carlos Artigos (Rio de Janeiro)

Quando: 17 e 18/07, às 19 horas

Onde: Galpão da Cena (Rua Raimundo Lopes Souza, 331 - Violete)

Música Excêntrica e Performática, com Fanfarria Ambulante (Argentina)

Quando: 17 e 18/07, às 19 horas

Onde: Teatro Alternativo, vizinho à Biblioteca Pública Municipal Rita Aguiar Barbosa (R. Dom Aureliano Matos, 220 - Centro)

Sobral

Corpo Acrobático, com Lu Menin da Cia Barnabô (São Paulo)

Quando: 21 e 22/07, às 19 horas

Onde: Estação da Juventude (Rua João Paulo II - Novo Recanto)

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui