Cantoras de forró lançam músicas inspiradas no K-pop

Não é novidade que muitos hits do forró foram inspirados em músicas internacionais. Agora, artistas do gênero têm aproveitado a popularidade do k-pop, a música pop sul-coreana, para lançar versões brasileiras com um toque do estilo musical nordestino.

É o caso da cantora Suzy Navarro. Conhecida por suas passagens em diversos grupos de forró, como a Banda Líbanos, hoje a artista segue carreira solo e aposta na adaptação de músicas coreanas.

No mês de maio, ela lançou a faixa "Só Você", inspirada em “Still Love You”, interpretada por Lee Hong Gi e Yoo Hwe Seung. A canção integra a trilha sonora da série sul-coreana “Tomorrow”, disponível na Netflix.

A cantora conheceu a música através da filha. O clipe está disponível no YouTube e acumula mais de 37 mil visualizações.

A banda Noda de Caju também lançou uma música inspirada em um hit coreano. A faixa “Perdoa-me”, cantada por Mika Rodrigues, é baseada em “Still Love You” de Lee Hong Gi e Yoo Hwe Seung.

Outras adaptações de hits internacionais também fazem parte do repertório da Noda de Caju, como “Pétalas Neon”, inspirada em “Hero” da Mariah Carey.

