Show em homenagem a Canisso terá Dinho Ouro Preto, Di Ferrero e mais

Nesta quinta-feira, 29, diversos músicos vão se reunir para fazer um show em homenagem a Canisso, baixista da banda Raimundos, que faleceu em março deste ano aos 57 anos de idade.

O tributo irá ocorrer na Audio, casa de eventos localizada na cidade de São Paulo, e contará com nomes do rock nacional, como Dinho Ouro Preto, Supla, Di Ferrero, Fildzz, Vitor Kley, Carol Navarro, Fogaça, Jimmy London e membros do Raimundos.

O show de homenagem foi aprovado por Adriana Toscano, esposa de Canisso, que compartilhou em seu perfil no Instagram fotos inéditas do músico ensaiando com os integrantes do Raimundos. “Essa seria a vontade dele… Saudade”, escreveu.

Tributo a Canisso

Quando : quinta-feira, 29, às 18 horas



: quinta-feira, 29, às 18 horas Onde : Audio Eventos (avenida Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo)



: Audio Eventos (avenida Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo) Quanto : a partir de R$55



: a partir de R$55 Vendas: no site ticket360



Canisso: relembre a trajetória do baixista dos Raimundos

O baixista Canisso, conhecido por integrar a banda Raimundos como baixista, morreu no dia 13 de março, aos 57 anos. De acordo com publicações feitas no perfil do músico no Facebook, ele sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado ao hospital.

José Henrique Campos Pereira, o Canisso, nasceu na cidade de São Paulo e fazia parte dos Raimundos, banda de rock brasileira formada em Brasília, em 1987, e referência no gênero musical na década de 1990. O grupo encerrou suas atividades em 2001.



