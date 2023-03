Pinacoteca recebe aula aberta de crítica, curadoria e poesia

Aula aberta "Crítica, curadoria e poesia", com o professor, crítico e curador Agnaldo Farias, ocorre nesta sexta, 31, às 18 horas, na Pinacoteca do Ceará

Nesta sexta-feira, 31, a partir das 18 horas, a Pinacoteca do Ceará acolhe a aula aberta “Crítica, curadoria e poesia”. Ministrada pelo professor, crítico e curador Agnaldo Farias, a atividade traz ao equipamento que compõe o Complexo Cultural Estação das Artes a pesquisa em arte contemporânea do convidado. O acesso à aula é aberto e se dará por ordem de chegada.

Agnaldo Farias é uma das principais referências em arte contemporânea no País, tendo atuado como curador geral do Museu Oscar Niemeyer (Curitiba), do Instituto Tomie Ohtake (São Paulo) e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Agnaldo também assinou a curadoria de exposições temporárias no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e trabalhou em diferentes edições da Bienal de São Paulo.



A atividade da Pinacoteca é gratuita, capacidade máxima de 60 pessoas. A ocupação dos espaços será por ordem de chegada das pessoas interessadas.

Aula aberta "Crítica, curadoria e poesia", com Agnaldo Farias

Quando: sexta-feira, 31, às 18 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n, Praça da Estação, Centro)

Entrada gratuita e limitada à capacidade de 60 pessoas, por ordem de chegada

Mais informações: @pinacotecadoceara ou [email protected]

