Mercado AlimentaCE comemora um ano junto da Estação das Artes

Para celebrar um ano de criação, o Mercado AlimentaCE se junta à Estação das Artes nesta quinta-feira, 30, das 17h30min às 22h30min, para oferecer pratos com ingredientes típicos da culinária local. Participam da comemoração os restaurantes Muá Tuá, Cozinha do Deyme, Pachamama, Sorvete da Reserva, Tacos Burger e Mormaço. O evento ocorre dentro da programação artística da Estação, que conta ainda com DJ’s, projeções e o show “Falando da Vida”.

“A construção de um equipamento ligado à cultura alimentar é uma atividade pioneira no Estado, por isso esse primeiro ano foi tão significativo para nós. Foi um ano de descobertas, contatos, pesquisa e muitos elos de confiança criados com a cadeia produtiva local”, avalia a chefe e diretora do Mercado AlimentaCE, Marina Araújo. Ela ressalta a importância de um equipamento como esse, não só para criar novas estratégias de modernização do setor gastronômico, mas também para valorizar a originalidade do nosso "Ceará de comer".

Na comedoria haverá, ainda, o espaço temático “Casa das Guardiãs”, com a degustação de produtos cearenses, como beiju, cajuína, geleias, queijos e chocolate. Ao longo de todo o evento, o público poderá conferir também a exibição do documentário “Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará”, lançado em janeiro deste ano. A entrada é gratuita.

Sobre o equipamento

Há um ano, o Ceará ganhava um equipamento público com o objetivo de promover, fomentar e salvaguardar a gastronomia cearense. O Mercado AlimentaCE, da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-CE), gerido em parceria pelo Instituto Mirante, foi criado no dia 30 de março de 2022, junto do Complexo Cultural Estação das Artes.



O equipamento teve mais de 80 ações realizadas em Fortaleza e outros 47 municípios, alcançando mais de 36 mil pessoas, entre produtores de alimentos, agricultores, cooperativas, comunidades tradicionais, empreendedores locais da gastronomia e o público geral. Além dos eventos e da operação dos restaurantes na Capital, o Mercado AlimentaCE tem como uma de suas principais ações a pesquisa de cultura alimentar no interior do Ceará. O projeto também realiza atendimentos de produtores, formações comerciais e de cadeia produtiva.

Confira a programação completa de aniversário do Mercado AlimentaCE e da Estação das Artes:

13h às 14 horas - Visita Mediada à exposição “Ferrovia em Miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu”, com o ferroviário metalúrgico Antônio Simão

17h30min às 22h30min - Videomapping nos arcos da Gare, por Valentino Kmentt

17h30min às 19h30min - DJ Maria Tavares

17h30min às 22h30min - Restaurantes Mercado AlimentaCE - Mormaço, Muá Tuá, Cozinha do Deyme, Tacos Burger, Pachamama e Sorvete da Reserva

17h30min às 21 horas - Casa das Guardiãs - Mercado AlimentaCE - Degustação de produtos cearenses: beiju, cajuína e chocolates

17h30min às 22 horas - Casa das Guardiãs - Mercado AlimentaCE - Exibição do documentário "Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará"

19h30min às 20h30min - Show “Falando da Vida”

20h40min às 22h30min - DJ Davi Markan e VJ MX Leguiza

Mercado AlimentaCE comemora 1 ano

Quando: quinta-feira, 30 de março, de 17h30min às 22h30min

Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro, dentro do Complexo Cultural Estação das Artes)

Entrada Gratuita

