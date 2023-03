Gratuito: Estação das Artes celebra aniversário com programação

Com exposições, visita mediada, música e gastronomia, Complexo Cultural Estação das Artes promove programação gratuita nesta quinta-feira, 30

Para marcar o primeiro ano de funcionamento do Complexo Cultural Estação das Artes, o equipamento realiza nesta quinta-feira, 30, programação celebrativa gratuita que inclui exposições, visita guiada, DJ set, espetáculo musical e gastronomia. O espaço inicia as atividades às 12 horas.



O destaque da comemoração de aniversário da Estação é o espetáculo musical “Falando da Vida”, que começa às 19h30min. Produção do Porto Dragão, o show foi criado para exibição em tela, mas estreia para o público ao vivo na programação especial.

Reunindo artistas de Fortaleza como Di Ferreira, Mateus Fazeno Rock, Rodger Rogério, Lorena Nunes, Daniel Medina e Amandyra, entre outros, o espetáculo homenageia a arte cearense. Além do show, a estrutura física da Estação receberá projeções comandadas pelo artista visual Valentino Kmentt.

A abertura da programação, porém, começa cedo. A partir do meio-dia, as exposições “Memórias da Estação” e “Ferrovia em Miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu”, que lembram a história da edificação centenária, já estarão abertas para visitação.

Entre 13h e 14 horas, ocorre visita mediada pelo ferroviário metalúrgico Antônio Simão, que fará um percurso explicativo do processo de construção da maquete exposta desde janeiro no Complexo, compondo o Museu Ferroviário João Felipe.

A programação segue com set comandado pela DJ Maria Tavares às 17h30min. A partir deste horário, o Mercado AlimentaCE começa a funcionar, ofertando opções dos restaurantes que ocupam o espaço.

Compondo também a programação gastronômica, o espaço temático da Casa das Guardiãs terá degustação de produtos cearenses, além de contar com exibição do documentário “Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará”.

A noite será encerrada, logo na sequência do espetáculo "Falando da Vida", a partir das 20h40min, com o DJ Davi Markan comandando a música na Estação acompanhado pelo VJ Mx Leguiza.

Aniversário de um ano da Estação das Artes

Quando: quinta-feira, 30, a partir de 12 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Entrada gratuita e aberta ao público

Programação completa

13 às 14 horas - Visita Mediada à exposição “Ferrovia em Miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu”, com o ferroviário metalúrgico Antônio Simão

17h30min às 22h30min - Videomapping nos arcos da Gare, por Valentino Kmentt

17h30min às 19h30min - DJ Maria Tavares

17h30min às 22h30min - Restaurantes Mercado AlimentaCE - Mormaço, Muá Tuá, Cozinha do Deyme, Tacos Burger, Pachamama e Sorvete da Reserva

17h30min às 21 horas - Casa das Guardiãs - Mercado AlimentaCE - Degustação de produtos cearenses: beiju, cajuína e chocolates

17h30min às 22 horas - Casa das Guardiãs - Mercado AlimentaCE - Exibição do documentário "Guardiãs: protegendo o tesouro alimentar do Ceará"

19h30min às 20h30min - Show “Falando da Vida”

20h40min às 22h30min - DJ Davi Markan e VJ MX Leguiza

