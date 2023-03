Festival Internacional do Circo do Ceará divulga atrações

Festival Internacional do Circo do Ceará acontece em julho em quatro cidades do Estado, incluindo Fortaleza

O Festival Internacional do Circo do Ceará divulga as atrações que irão se apresentar na 9ª edição, em julho. O evento terá programação nas cidades de Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru e Itapipoca.

O festival irá promover dezenas de atividades, como performances, números, espetáculos, cortejos, oficinas, encontros e seminários com debates. A lista de atrações inclui artistas estrangeiros e nacionais.

A francesa Paula Malik e Little Testa, radicado na Espanha, estão entre os artistas confirmados. Ambos se apresentarão no Brasil pela primeira vez.

Entre os cearenses que participam do festival estão a atriz e palhaça Brenda Louise de Fortaleza e o Coletivo Paralelo de Neto Holanda de Maracanaú.

Confira a lista completa:

Internacionais

- Palhaço Tomate – Tomate, puro Tomate (Argentina)

- Little Testa - "4x4!" (Espanha)

- Duo Esmeralda - Perch pole act (Colômbia)

- Paula Malik - La Band'AnimaL e MME ÇAVA (França)

- Fanfarria Ambulante - La Fabulosa Travesía (Argentina)

- Cia FloTTant – Flutuando (Venezuela)

- Resiliencia Dúo – Lucía Fernández y Héctor “chino” - Hair Hanging e Handstand (Argentina)

Nacionais

- As inigualáveis irmãs Cola – Cola Shows e As incríveis Claves (São Paulo)

- Cia Barnabô – Allegro Andante (São Paulo)

- João Carlos Artigos – Cabeça de Nego (Rio de Janeiro)

- Ítalo Feitosa da Silva – O Grande Giro da Morte (Pernambuco)

- Família Mambembe Los Iranzi – Brincando de ser brincante (Paraíba)

- Esio Magalhães – Circo do Só Eu (São Paulo)

- Ana Luiza Bellacosta - Madame Frôda em: Música Clássica! (Distrito Federal)

Cearenses

- Coletivo FusCirco – Manual de Montagem (Fortaleza)

- Mágico Jeffy e Cia – Entre o Coelho e a Cartola (Fortaleza)

- Reginho Circo – Malabares sobre monociclo (Fortaleza)

- Ynaiã – Fluindo em chamas (Fortaleza)

- Brenda Louise – Consultora Sili (Fortaleza)

- Circo Cultural – Arame duplo com Bruna Bianca e Suyanne (Russas)

- Beatriz Brasil – Ritmo e balanço: corda indiana (Fortaleza)

- Gil Rodriguês – Pluma feito aço (Fortaleza)

- Trupe do Palhaço Baratinha – Palhaço Baratinha (Fortaleza)

- Coletivo Paralelo – A arte de não fazer nada (Maracanaú)

- Circo Teatro Pimenta e Rebimbocas – Mãe por meia hora (Fortaleza)

- Trupe Motim de Teatro – Laborioso Contato: um palhaço anuncia o fim do mundo (Quixeré)

- Erick Ronaldy – O baile da lira: acrobacias aéreas (Fortaleza)

- Gabriela Rojas – Conquista do ar (Fortaleza)

- Mágico Mister Van – Ilusão de Braço (Juazeiro do Norte)

- Palhaço Teretéteu – Sorteio de palhaçada (Caucaia)

- Enzo Manuel (Cia Boitatá) e Matheus Jonas – Chamas dos Dragões (Jijoca de Jericoacoara)

- Marcus Angaro – Poéticas Incandescentes (Jijoca de Jericoacoara)



