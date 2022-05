Shopping recebe exposição com artes feitas por pessoas com esquizofrenia

O Shopping Benfica promove neste fim de semana a exposição “Esquizomaio: a arte como tratamento da Esquizofrenia”, reunindo 40 obras artísticas produzidas por homens e mulheres diagnosticados com esquizofrenia e atendidos pelo Programa de Apoio do Paciente Psicótico (Proapp), projeto de extensão da UFC. A abertura será neste sábado, 14, a partir das 11 horas, e a visitação é gratuita. A mostra ficará disponível na Galeria BenficArte até domingo.

A abertura terá a presença de artistas que participam da mostra, além de psiquiatras, professores da UFC e coordenadores do Proapp, como Fábio Gomes de Matos e Souza e Luísa Weber Bisol. Parceria entre o shopping e o Proapp, a exposição tem como objetivos aproximar ainda mais a sociedade da realidade vivida por pessoas com esquizofrenia e contribuir para a “quebra de estigmas e preconceitos” sobre a doença.

Na programação, os visitantes também poderão participar de ações educativas e de conscientização sobre a esquizofrenia. A partir do exercício criativo da arte, os pacientes conseguem expressar suas emoções por meio de pinturas, desenhos e colagens, contribuindo também para a melhoria da concentração, da socialização e do lado motor. Participam da iniciativa homens e mulheres atendidos no ambulatório de psiquiatria do Hospital Universitário Walter Cantídio e de seis residências terapêuticas ligadas ao governo estadual.

Além disso, os pacientes fazem parte do projeto ArtES, uma das ações do Proapp e que busca abordar habilidades artísticas de pacientes com transtornos psicopatológicos. Em 24 de maio, é celebrado o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia, data instituída para contribuir para a ruptura de preconceitos sobre pessoas que convivem com o transtorno e também para auxiliar na divulgação do tratamento adequado.

A esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade de pensamento e de se comportar com clareza. A pessoa diagnosticada com esquizofrenia possui dificuldades em realizar interpretações da realidade e diferenciar o que é real do que não é. Como sintomas, estão alucinações, dificuldade de concentração e de memória, dificuldade para expressar emoções e executar atividades do dia a dia. O tratamento pode incluir psicoterapia e uso de medicamentos.

Esquizomaio

Quando: sábado, 14, das 11 às 22 horas; domingo, 15, das 10 às 22 horas

Onde: Galeria BenficArte - Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200 – Benfica)



