Brasileiro Marco Pigossi estará em elenco de série derivada de "The Boys"

O ator brasileiro Marco Pigossi (“Cidade Invisível”) foi selecionado para um papel importante em um spin-off da série “The Boys”, da Amazon. Ainda sem nome, a produção também terá participações de Patrick Schwarzenegger, filho de Arnold Schwarzenegger, e Sean Patrick Thomas, de “A Tragédia de Macbeth”. Os detalhes sobre os personagens ainda estão sendo guardados em sigilo, mas possivelmente Pigossi interpretará Dr. Cardosa. As informações são do portal Deadline.

A série derivada ainda está sendo produzida e o enredo se desenrolará em uma universidade dos Estados Unidos criada exclusivamente para desenvolver jovens adultos com superpoderes. Ainda de acordo com o Deadline, Schwarzenegger ficará com o papel de Golden Boy e Sean Patrick será responsável por interpretar Polarity.

O spin-off terá classificação indicativa mais restrita ao público adulto e será uma série “irreverente”, mostrando os super-heróis enquanto seus limites “físicos, sexuais e morais” são postos à prova para competirem pelos “melhores contratos nas melhores cidades”. “É um pouco de uma série universitária e um pouco de ‘Jogos Vorazes’, com todo o coração, a sátira e o atrevimento de ‘The Boys’”, descreveu o Deadline.

Na produção da série, estão Michele Fazekas, Tara Butters, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr, com co-produção executiva de Brant Engelstein.

