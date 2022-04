Star+ anuncia série "Pistol", sobre Steve Jones, da banda Sex Pistols

O Star+ anunciou o lançamento da minissérie “Pistol”, que contará a história de Steve Jones, guitarrista da banda Sex Pistols. A data de estreia ainda não foi divulgada, mas o streaming confirmou que o conteúdo estará no seu catálogo em breve.

Produção, dirigida por Danny Boyle e criada por Craig Pearce, acompanha o fundador da banda de rock britânica. O grupo, formado na década de 1970, também contava com os integrantes Johnny Rotten, Paul Cook e Glen Matlock.

Durante os três anos de carreira, a banda produziu dois álbuns: “Never Mind the Bollocks, Here’s The Sex Pistols” (1977) e “Spunk (demo)” (1977). Apesar dos poucos lançamentos, isso foi o suficiente para eternizar o Sex Pistols na história da música internacional.

Algumas de suas músicas mais populares são: “Anarchy in the U.K”, “Pretty Vacant”, “No Feelings”, “No Future” e “Submission”. As canções representavam a insatisfação da juventude na época, que também era vista no movimento punk.

Em “Pistol”, os espectadores embarcam na jornada de Steve Jones desde o início de sua carreira até os momentos atuais. Ele conduz o público pelo início do Sex Pistols, pelo seu fim trágico e pelos anos que se seguiram depois da separação.

A minissérie de seis episódios é baseada no livro de memórias “Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol”, lançado em 2017. Elenco é composto por Toby Wallace, Jacob Slater, Anson Boon, Christian Lees, Louis Partridge, Sydney Chandler, Talulah Riley, Maisie Williams, Emma Appleton e Thomas Brodie-Sangster.



