Projeto de requalificação de circos realiza live e lançamento de site

Assim como diversos locais, os espaços circenses tiveram suas atividades paralisadas durante a pandemia de Covid-19, comprometendo a renda de diversos profissionais. Com a retomada da economia, esses espaços estão voltando com suas programações presenciais e contam com o apoio do projeto Requalificação de Espaços Cênicos Circenses, que encerra o ciclo com live e lançamento de um site nesta terça, 28 de setembro.

Idealizado pela Associação dos Proprietários, Artistas e Escolas de Circo do Ceará (Apaece), a iniciativa tem contribuído com esse setor desde maio, buscando novas perspectivas com a volta dos eventos. O projeto foi contemplado no Edital Fomento Cultura e Arte, através da Lei Aldir Blanc. Foram selecionados 15 circos cearenses, distribuídos nas 14 macrorregiões do Estado, onde receberam visitas técnicas com direito a registros fotográficos, aferição e medição das lonas e entrega de kits e cestas básicas.

Sobre o assunto "Caso Richthofen": filmes baseados no crime estreiam na Amazon

Projeto Olê Rendeiras, de Catarina Mina, estreia na fashion week de Milão

Assembleia Legislativa do Ceará cria Frente Parlamentar em Defesa da Cultura

Anitta é convidada para participar de encontro de sustentabilidade com papa Francisco e Obama

"Vingadores" estão sendo disputados pela Marvel e herdeiros na Justiça

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reginaldo Calvo, presidente da Apaece, acredita que o projeto veio em um momento oportuno, já que os circos estão liberados para funcionar com 60% da capacidade e os 15 espaços selecionados foram requalificados. “Durante um ano e meio ficamos parados e muita coisa se estragou. Nós pudemos repassar os recursos para os circos e requalificar, tanto com som, iluminação, espaço, cenário, e isso foi num momento oportuno em que podemos reabrir”, afirma.

“São 15 circos reabrindo, adequados para o público, isso é uma coisa muito boa. Nós vemos isso como um fio de esperança, de que as coisas vão retornando ao normal. Os circos vão abrindo como todo o comércio, teatro, cinema, museu”, comenta.

Para seu ciclo de encerramento, a iniciativa realizará uma roda de conversa nesta terça-feira, 28 de setembro, às 16h, no canal do YouTube da Apaece. A transmissão será mediada por Andréa Vasconcelos, produtora executiva do projeto, e reunirá Reginaldo Calvo, presidente da Apaece; Pedro Domingues, diretor do Theatro José de Alencar e coordenador do SET; Bárbara Rodrigues, presidente do Dicultura; Fabio Santiago, vice-presidente do Di Cultura; Joaquim Cartaxo, diretor superintendente do Sebrae-CE, Guilherme Sampaio, autor da lei municipal do circo e Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Estado do Ceará.

No encerramento também será lançado o site do projeto, com um apanhado dos meses de trabalho, os produtos realizados pelo projeto, retrospectivas das ações formativas e imagens das visitas aos circos selecionados. O endereço do link será divulgado apenas na transmissão.



Encerramento do projeto Requalificação de Espaços Cênicos Circenses

Quando: 28 de setembro, terça-feira.

Onde: Canal da Apaece no YouTube

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags