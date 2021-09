Anitta é convidada para participar de encontro de sustentabilidade com papa Francisco e Obama

De acordo com o YouTube, o evento busca "inspirar e motivar o público" a criar melhores condições para o planeta

Em outubro, a cantora Anitta representará o Brasil no “Dear Earth” (em português, “Querida Terra''), evento promovido pelo YouTube para propor debates sobre o futuro do planeta. Além de artistas, o encontro reunirá grandes personalidades como o papa Francisco e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

O evento ocorrerá em formato similar ao “Dear Class of 2020”, também realizado pelo YouTube e que, na ocasião, buscou homenagear os formandos de 2020 e reuniu nomes como Lady Gaga, BTS, Taylor Swift e Barack e Michelle Obama. No “Dear Earth” participarão celebridades como Billie Eilish, Jaden Smith e integrantes do grupo BlackPink.

A plataforma também organizará em outubro outros eventos relacionados à sustentabilidade. De acordo com o YouTube, o evento busca “inspirar e motivar o público” a criar melhores condições para o planeta a partir da contribuição de líderes globais, celebridades e artistas. O “Dear Earth” será transmitido em 23 de outubro, às 18 horas.



