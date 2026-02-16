Carnaquiraz: Pedro Sampaio elogia cearense na dança Jetski

Carnaquiraz: fã cearense é elogiada por Pedro Sampaio no palco ao dançar JetskiConvidada por Pedro Sampaio, foliã participou do desafio ao vivo no domingo, 15, e recebeu elogios nas redes sociais do artista
Resumo
Ela participou do "Desafio do Jetski", hit cotado como a música do Carnaval 2026
Lannynha treinou a coreografia por 15 dias e foi notada pelo cantor durante o show
O momento, que incluiu interação direta com o artista, agitou um público de 120 mil pessoas
Nas redes sociais, a performance da fã foi amplamente elogiada pelo carisma e protagonismo.
O desafio do Jetski, de Pedro Sampaio, chegou ao Ceará e teve como protagonista a fã Maria Lucilane da Silva, conhecida como Lannynha.
Durante a noite de domingo, 15, a cearense subiu ao palco do artista no Carnaquiraz e animou o público com a coreografia que viralizou nas redes sociais.
Parte já conhecida do show, Pedro Sampaio costuma convidar fãs para reproduzir as danças de seus maiores sucessos. O hit da vez, considerado por muitos como a música do Carnaval foi em colaboração com Melody e MC Meno.
Ao lado do artista e do ballet, Lannynha levou o público à euforia ao embalar o refrão chiclete “em cima do jetski”, um dos momentos mais comentados da noite no Carnaquiraz.
Chamada pelo próprio cantor, a fã contou que o nervosismo apareceu logo ao subir ao palco. A dimensão do público a surpreendeu a cearense mesmo após dias de preparação.
“Foi um prazer imenso conseguir subir no palco. Eu gritei horrores para poder conseguir subir lá e, graças a Deus, ele me notou. Eu subi e dancei”, disse a fã ao O POVO, ainda empolgada com a experiência.
Dança viral do Jetski leva fã ao palco no Carnaquiraz; veja:
Paixão pelo artista é de velhos carnavais
A admiração por Pedro Sampaio vem de antes do Carnaval deste ano. Lannynha contou aguardar a apresentação do artista no município desde 2024, quando o show precisou ser cancelado devido a um procedimento cirúrgico do cantor.
“Eu tava esperando desde o ano passado, porque ele ia vir para cá no passado no carnaval, mas parece que ele teve um problema no joelho, aí ele não pode vir”, relembrou.
Confirmado como uma das principais atrações dos três dias de folia, Lannynha diz que dessa vez “fez de tudo” para participar do momento.
“Eu gosto demais dele mesmo, de verdade. Eu não sei nem como explicar o quanto eu gosto dele”, falou da admiração que não se limita ao hit.
Já no palco, a interação com o artista foi além da coreografia. Durante o desafio, Pedro Sampaio beijou Lanynha na boca, em um gesto que arrancou gritos do público e foi filmado por quem acompanhava o show.
Fã treinou dança por 15 dias
O preparo para o desafio começou semanas antes do show. Segundo a fã, foram pelo menos 15 dias ensaiando a coreografia em casa, já imaginando a possibilidade de ser escolhida. “Passei uns 15 dias treinando a música em casa para poder dançar lá, mostrar bem a dança”, relatou.
Apesar do treinamento, o nervosismo falou mais alto diante do público. “Eu estava muito nervosa e não consegui dançar totalmente bem. Quando subi no palco e vi muita gente, me deu um branco. Mesmo assim, tentei dar o meu máximo. Estou muito feliz e satisfeita”, afirmou.
Não houve tempo para registrar uma foto exclusiva com o artista, mas beijos e abraços trocados no palco ficaram marcados pelos registros do público. Ainda assim, a experiência de participar do desafio ao vivo e dividir o momento com o cantor foi apontada por Lannynha como o ponto alto da noite.
Fã vira protagonista e recebe chuva de elogios nas redes
Nas redes sociais do artista, a participação da fã foi recebida com muitos elogios. “Gente ela brilhou tanto, gritei horrores pela diva!!!”, comentou internauta.
Mesmo sem vencer a votação do desafio, a performance conquistou o público. “Ela não ganhou na votação, mas ganhou o povo”, resumiu um dos comentários.
Internautas também destacaram o espaço dado pelo ballet de Pedro Sampaio. “O ballet do Pedro sempre faz a pessoa ser protagonista do seu momento, eu amo essa galera”.
Pedro Sampaio é parte da programação de Carnaquiraz
Conforme a assessoria da Prefeitura de Aquiraz, o show de domingo, 15, reuniu um marco de aproximadamente 120 mil foliões, maior público do evento até agora.
Na mesma noite, também se apresentaram Márcia Fellipe e Fernandinha, na Arena Prainha.
O Carnaquiraz iniciou no sábado, 14, com a abertura oficial do evento, e segue com programação simultânea nas arenas Prainha, Iguape e Batoque até está segunda-feira, 16.
A festa continua com atrações distribuídas pelos polos. Na Arena Prainha, o público confere shows de Filipe Ret, Henry Freitas e Jotavê. No Iguape, a principal atração é Taty Girl, além de Thiago Freitas e Forró Medoin. Já na Arena Batoque, sobem ao palco Tito, Jotavê e DJ Merso.