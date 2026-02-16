Carnaquiraz: Pedro Sampaio elogia cearense na dança Jetski

Cearense sobe ao palco com Pedro Sampaio e reproduz a dança viral do hit Jetski / Crédito: Filipe Pereira

Resumo A fã cearense Lannynha viralizou ao subir no palco de Pedro Sampaio no Carnaquiraz

Ela participou do "Desafio do Jetski", hit cotado como a música do Carnaval 2026

Lannynha treinou a coreografia por 15 dias e foi notada pelo cantor durante o show

O momento, que incluiu interação direta com o artista, agitou um público de 120 mil pessoas

Nas redes sociais, a performance da fã foi amplamente elogiada pelo carisma e protagonismo. O desafio do Jetski, de Pedro Sampaio, chegou ao Ceará e teve como protagonista a fã Maria Lucilane da Silva, conhecida como Lannynha.

Durante a noite de domingo, 15, a cearense subiu ao palco do artista no Carnaquiraz e animou o público com a coreografia que viralizou nas redes sociais.

VEJA TAMBÉM | Carnaval 2026: quais músicas estão cotadas como hit da folia? Parte já conhecida do show, Pedro Sampaio costuma convidar fãs para reproduzir as danças de seus maiores sucessos. O hit da vez, considerado por muitos como a música do Carnaval foi em colaboração com Melody e MC Meno. Ao lado do artista e do ballet, Lannynha levou o público à euforia ao embalar o refrão chiclete “em cima do jetski”, um dos momentos mais comentados da noite no Carnaquiraz. Chamada pelo próprio cantor, a fã contou que o nervosismo apareceu logo ao subir ao palco. A dimensão do público a surpreendeu a cearense mesmo após dias de preparação.

“Foi um prazer imenso conseguir subir no palco. Eu gritei horrores para poder conseguir subir lá e, graças a Deus, ele me notou. Eu subi e dancei”, disse a fã ao O POVO, ainda empolgada com a experiência. Dança viral do Jetski leva fã ao palco no Carnaquiraz; veja:

Paixão pelo artista é de velhos carnavais A admiração por Pedro Sampaio vem de antes do Carnaval deste ano. Lannynha contou aguardar a apresentação do artista no município desde 2024, quando o show precisou ser cancelado devido a um procedimento cirúrgico do cantor. “Eu tava esperando desde o ano passado, porque ele ia vir para cá no passado no carnaval, mas parece que ele teve um problema no joelho, aí ele não pode vir”, relembrou. Confirmado como uma das principais atrações dos três dias de folia, Lannynha diz que dessa vez “fez de tudo” para participar do momento.