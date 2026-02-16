Brasileiro Adolpho Veloso vence Spirit Awards e Wagner Moura entrega prêmio

Brasileiro Adolpho Veloso vence Spirit Awards e Wagner Moura entrega prêmioAdolpho Veloso vence o Spirit Awards por Sonhos de Trem e reforça a presença brasileira no cinema internacional: "Feliz de representar novamente o Brasil"
O brasileiro e diretor de fotografia Adolpho Veloso foi premiado na 41ª edição do Film Independent Spirit Awards, na categoria de Melhor Fotografia. Ele recebeu a estatueta das mãos do ator Wagner Moura, em um momento marcado por um discurso que celebrou a vitória do compatriota.
Veloso foi homenageado na cerimônia realizada neste domingo, 15, pelo trabalho no filme norte-americano Sonhos de Trem.
Além dele, o longa brasileiro O Agente Secreto venceu a principal categoria da noite, levando o prêmio de Melhor Filme Internacional.
Em seus agradecimentos, o diretor destacou a representatividade do Brasil e da América Latina no cinema e encerrou o discurso entoando: “Vai, Corinthians! Vai, Brasil!”
Sonhos de Trem segue premiado e concorrendo ao Oscar
O trabalho de Veloso já havia sido reconhecido recentemente no Critics Choice Awards e agora está indicado ao Oscar 2026, também na categoria de Melhor Fotografia.
A história se passa no oeste americano do século XX e tem como protagonista Robert Grainier, um ferroviário marcado por uma perda familiar profunda.
Para além da fotografia premiada, o longa se destaca pela delicadeza com que aborda a busca por novos sentidos após a tragédia.
Diretor de fotografia relembra dinâmica de filmagem de Sonhos de Trem
“Bom, acho que temos um carnaval bem aqui”, brincou Veloso ao subir ao palco para receber o prêmio das mãos de Wagner Moura. Em discurso improvisado, o diretor de fotografia ressaltou o esforço coletivo da equipe.
“É muito difícil fazer o que a gente faz. Muitas vezes estamos em crise, não totalmente felizes com o que estamos fazendo, achando que poderíamos ter feito melhor”, afirmou, em inglês. “Então, um grande salve para todos que fizeram esse filme. Sinto que esse prêmio é de toda a equipe.
Em seu discurso, o diretor de fotografia destacou que filmar com luz natural e luz prática impôs desafios técnicos ao longo das gravações, dinâmica que exigiu grande envolvimento de todos os departamentos.
“Que ano incrível para o Brasil. Fico muito feliz de representar novamente o Brasil, a América Latina e todos os imigrantes aqui”, comemorou o diretor, emocionado ao mencionar a distribuição internacional do longa pela plataforma Netflix.
“O Agente Secreto” também é premiado da noite
Estrela do filme, Wagner Moura manteve o suspense antes do anúncio: “E eu tô muito feliz com isso”, disse, rindo, ao revelar o vencedor.
A produção brasileira levou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Independent Spirit Awards, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.
O diretor Kleber Mendonça Filho subiu ao palco para receber a estatueta, celebrando mais um reconhecimento internacional do cinema nacional.
Assim como Sonhos de Trem, O Agente Secreto também concorre a categorias relevantes no Oscar.
O filme acumula quatro indicações: Melhor Ator, Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco (novidade desta edição) e Melhor Filme Internacional.
Ambientado em Recife, o longa iguala uma marca histórica para produções brasileiras na premiação, feito alcançado anteriormente por Cidade de Deus.
