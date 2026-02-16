Brasileiro Adolpho Veloso vence Spirit Awards e Wagner Moura entrega prêmio

Filme "Sonhos de Trem" está disponível na Netflix / Crédito: BBP Train Dreams/Divulgação

O brasileiro e diretor de fotografia Adolpho Veloso foi premiado na 41ª edição do Film Independent Spirit Awards, na categoria de Melhor Fotografia. Ele recebeu a estatueta das mãos do ator Wagner Moura, em um momento marcado por um discurso que celebrou a vitória do compatriota. VEJA TAMBÉM | O Agente Secreto ganha prêmio de Melhor Filme Internacional no Spirit Awards

Veloso foi homenageado na cerimônia realizada neste domingo, 15, pelo trabalho no filme norte-americano Sonhos de Trem.

Além dele, o longa brasileiro O Agente Secreto venceu a principal categoria da noite, levando o prêmio de Melhor Filme Internacional. Em seus agradecimentos, o diretor destacou a representatividade do Brasil e da América Latina no cinema e encerrou o discurso entoando: “Vai, Corinthians! Vai, Brasil!” Sonhos de Trem segue premiado e concorrendo ao Oscar O trabalho de Veloso já havia sido reconhecido recentemente no Critics Choice Awards e agora está indicado ao Oscar 2026, também na categoria de Melhor Fotografia.

A história se passa no oeste americano do século XX e tem como protagonista Robert Grainier, um ferroviário marcado por uma perda familiar profunda. Para além da fotografia premiada, o longa se destaca pela delicadeza com que aborda a busca por novos sentidos após a tragédia. >> Quer receber mais notícias sobre cinema? Siga o canal do O POVO no WhatsApp

Diretor de fotografia relembra dinâmica de filmagem de Sonhos de Trem “Bom, acho que temos um carnaval bem aqui”, brincou Veloso ao subir ao palco para receber o prêmio das mãos de Wagner Moura. Em discurso improvisado, o diretor de fotografia ressaltou o esforço coletivo da equipe. “É muito difícil fazer o que a gente faz. Muitas vezes estamos em crise, não totalmente felizes com o que estamos fazendo, achando que poderíamos ter feito melhor”, afirmou, em inglês. “Então, um grande salve para todos que fizeram esse filme. Sinto que esse prêmio é de toda a equipe. Em seu discurso, o diretor de fotografia destacou que filmar com luz natural e luz prática impôs desafios técnicos ao longo das gravações, dinâmica que exigiu grande envolvimento de todos os departamentos.