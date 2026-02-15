"O Agente Secreto" coloca o Brasil na corrida pelo Spirit Awards; veja como acompanhar a premiação

A 41ª cerimônia do Film Independent Spirit Awards acontece neste domingo, 15 / Crédito: ETIENNE LAURENT / AFP

O cinema brasileiro volta a ganhar projeção internacional com "O Agente Secreto", que concorre no Independent Spirit Awards 2025. A presença do longa na premiação reforça o bom momento da produção nacional em festivais e reconhecimentos fora do país. Que horas e onde assistir à premiação? A 41ª edição do Film Independent Spirit Awards 2026 será realizada neste domingo, 15 de fevereiro de 2026, no Hollywood Palladium.

