"O Agente Secreto" coloca o Brasil na corrida pelo Spirit Awards; veja como acompanhar a premiação

"O Agente Secreto" coloca o Brasil na corrida pelo Spirit Awards; veja como acompanhar a premiaçãoFilme brasileiro é um dos selecionados na principal premiação do cinema independente nos EUA; confira onde assistir à cerimônia
O cinema brasileiro volta a ganhar projeção internacional com "O Agente Secreto", que concorre no Independent Spirit Awards 2025. A presença do longa na premiação reforça o bom momento da produção nacional em festivais e reconhecimentos fora do país.
Que horas e onde assistir à premiação?
A 41ª edição do Film Independent Spirit Awards 2026 será realizada neste domingo, 15 de fevereiro de 2026, no Hollywood Palladium.
A transmissão oficial será ao vivo para todo o mundo, incluindo o Brasil, pelo YouTube da Film Independent a partir das 19h (horário de Brasília).
Por que a indicação chama atenção
Criado para valorizar o cinema independente, o Independent Spirit Awards se consolidou como uma vitrine de produções autorais e de baixo orçamento com forte identidade criativa.
Estar entre os selecionados coloca "O Agente Secreto" no radar da crítica e da indústria internacional, ampliando as possibilidades de circulação do filme em outros mercados e reforçando a presença do Brasil no circuito global do cinema independente.