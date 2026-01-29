Oscar 2026: 5 filmes indicados que não podem ficar de fora da sua lista / Crédito: Edicase Entretenimento

Para quem ama cinema e cultura pop, a temporada de premiações é sempre um evento à parte. Com o Oscar 2026 se aproximando, alguns títulos indicados já ganham força como fortes apostas — seja pelo peso dos nomes envolvidos, pelas histórias potentes ou pela repercussão entre público e crítica. Se você gosta de chegar preparado, vale anotar: esses filmes prometem dominar as conversas desde já. Confira! 1. Marty Supreme Com uma direção segura e um protagonista que prende o olhar do início ao fim, o filme mergulha fundo em temas como ambição, poder e vaidade. A história acompanha a ascensão e os conflitos internos de um personagem complexo, Marty Mauser, longe de qualquer idealização. É aquele tipo de drama que cresce nas entrelinhas, nos gestos contidos e nos diálogos bem construídos. Ao longo da trama, o espectador é convidado a refletir sobre até onde vale ir para alcançar o sucesso. Não à toa, tem tudo para agradar à Academia — foi indicado a 9 categorias. E, claro, render boas conversas depois que os créditos sobem.

Onde assistir: cinemas.

2. Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Baseado no romance de Maggie O’Farrell, o filme oferece um olhar delicado e profundamente humano sobre o universo de Shakespeare. Aqui, a história não gira em torno da fama ou das grandes obras, mas da dor íntima do luto e das relações familiares. A narrativa é sensível, silenciosa em muitos momentos, e carrega uma carga emocional que toca sem precisar exagerar. É um filme sobre perdas, memória e criação artística, contado de forma poética e acessível. A fotografia e as atuações ajudam a construir essa atmosfera intimista. Um drama que conversa diretamente com quem gosta de histórias que ficam ecoando depois da sessão. No Oscar 2026, o longa recebeu 8 nomeações, incluindo Melhor Filme. Onde assistir: cinemas. 3. O Agente Secreto Produção brasileira que vem chamando atenção pela abordagem política e pelo clima constante de tensão. O filme aposta em um suspense psicológico que cresce aos poucos, sem pressa, convidando o espectador a prestar atenção nos detalhes. A narrativa é densa, cheia de camadas, e provoca mais perguntas do que respostas — o que é justamente seu maior trunfo. Há um cuidado evidente na construção dos personagens e no uso do silêncio como linguagem.

Mais do que entreter, o longa provoca reflexão e desconforto na medida certa. Um exemplo claro de como o cinema nacional segue forte e cada vez mais presente no circuito internacional. No Oscar 2026, concorre em quatro categorias: Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura. Onde assistir: cinemas. 4. Uma Batalha Após a Outra Mais do que retratar conflitos, ”Uma Batalha Após a Outra” é um filme que se interessa pelas marcas que eles deixam nas pessoas. O foco está nos impactos emocionais, nas cicatrizes invisíveis e nos dilemas que continuam mesmo depois do fim da guerra. A narrativa foge do óbvio e aposta em uma abordagem mais humana e menos espetacular. As atuações intensas ajudam a criar empatia e aproximam o espectador da história. É um longa que convida à reflexão, sem respostas fáceis ou discursos prontos. Daqueles filmes que não gritam, mas dizem muito. No Oscar 2026, a produção teve 13 indicações.