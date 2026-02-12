Off Campus renovada para a 2º temporada? Confira estreia da série

Série Amores Improváveis: Ella Bright e Belmont Cameli interpretam Hannah Wells e Garrett Graham, respectivamente / Crédito: Liane Hentscher/Prime Video/Divulgação

A série de livros “Off Campus”, da autora Elle Kennedy, é a próxima aposta do Prime Video. Intitulada "Amores Improváveis" no Brasil, a primeira temporada companha o casal Hannah e Garrett, da obra "O Acordo". A produtora anunciou o mês de lançamento nesta quinta-feira, 12, e, minutos depois, já respondeu sobre a confirmação da segunda temporada.

Saiba quando será a estreia de Off Campus e as primeiras notícias sobre a segunda temporada da série.



Leia mais O que estreia no Prime Video em fevereiro de 2026: 5 filmes e séries para assistir Sobre o assunto O que estreia no Prime Video em fevereiro de 2026: 5 filmes e séries para assistir Off Campus: quando será a estreia? Nesta quinta-feira, 12, a Prime Video anunciou com uma postagem no perfil oficial da série no Instagram que a primeira temporada de Off Campus estreia em maio deste ano. O pôster oficial apresenta Hannah Wells (Ella Bright) e Garrett Graham (Belmont Cameli), casal protagonista da temporada de estreia.

Hannah é uma estudante de música com um passado forte que precisa de ajuda para conquistar um garoto. Já Garrett é o capitão do time de hóquei da Universidade Briar com notas cada vez mais baixas. Os dois fazem um acordo para se ajudarem, envolvendo aulas particulares e encontros de mentira, que evolui para uma relação mais profunda.

Off Campus: segunda temporada é confirmada antes da estreia

Além da data de estreia da primeira temporada, a segunda temporada foi confirmada por meio das redes sociais com um vídeo do elenco recebendo a notícia.



“Obrigada por entrarem nessa chamada, pessoal. A gente só queria conversar sobre a turnê de imprensa, que vai acontecer daqui a três semanas… E depois vamos colocar vocês direto em um avião de volta para o set, porque recebemos sinal verde para a segunda temporada!”, anuncia um membro da produção. O elenco reage à surpresa com comemorações e gritos pela confirmação.

