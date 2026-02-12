Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Off Campus renovada para a 2º temporada? Confira estreia da série

História de Hannah e Garrett será a primeira a ser adaptada; veja quando estreia e expectativas para a segunda temporada
Autor Mariana Fernandes
Mariana Fernandes Autor
A série de livros “Off Campus”, da autora Elle Kennedy, é a próxima aposta do Prime Video. Intitulada "Amores Improváveis" no Brasil, a primeira temporada companha o casal Hannah e Garrett, da obra "O Acordo".

A produtora anunciou o mês de lançamento nesta quinta-feira, 12, e, minutos depois, já respondeu sobre a confirmação da segunda temporada.

Saiba quando será a estreia de Off Campus e as primeiras notícias sobre a segunda temporada da série.

Off Campus: quando será a estreia?

Nesta quinta-feira, 12, a Prime Video anunciou com uma postagem no perfil oficial da série no Instagram que a primeira temporada de Off Campus estreia em maio deste ano.

O pôster oficial apresenta Hannah Wells (Ella Bright) e Garrett Graham (Belmont Cameli), casal protagonista da temporada de estreia.

Hannah é uma estudante de música com um passado forte que precisa de ajuda para conquistar um garoto. Já Garrett é o capitão do time de hóquei da Universidade Briar com notas cada vez mais baixas.

Os dois fazem um acordo para se ajudarem, envolvendo aulas particulares e encontros de mentira, que evolui para uma relação mais profunda. 

Off Campus: segunda temporada é confirmada antes da estreia

Além da data de estreia da primeira temporada, a segunda temporada foi confirmada por meio das redes sociais com um vídeo do elenco recebendo a notícia.

“Obrigada por entrarem nessa chamada, pessoal. A gente só queria conversar sobre a turnê de imprensa, que vai acontecer daqui a três semanas… E depois vamos colocar vocês direto em um avião de volta para o set, porque recebemos sinal verde para a segunda temporada!”, anuncia um membro da produção.

O elenco reage à surpresa com comemorações e gritos pela confirmação.

O segundo ano da série deve adaptar o livro dois de “Amores Improváveis”: O Erro. A história acompanha Grace e Logan.

O protagonista será interpretado pelo ator Antonio Cipriano, que já aparece na primeira temporada.

Off Campus: série pode ter quatro temporadas

A franquia literária "Amores Improváveis" é dividida em quatro livros, que contam a história de um casal diferente dentro do universo fictício da Briar University, com a seguinte divisão:

  • O Acordo: Hannah e Garrett
  • O Erro: Grace e Logan
  • O Jogo: Allie e Dean
  • A Conquista: Sabrina e Tucker

Se seguir a divisão dos livros, é provável que a série tenha quatro temporadas, para adaptar cada um dos volumes. "O Acordo" e "O Erro" foram lançados em 2015, enquanto "O Jogo" e "A Conquista" chegaram às livrarias em 2016. 

