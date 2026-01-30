Tiradentes 2026: filme 'Politiktok' observa a eleição de 2022 a partir do TikTok

Filme de Álvaro Andrade Alves acompanha os últimos dias da eleição de 2022 a partir de lives, edits e disputas de narrativa / Crédito: Jackson Romanelli/Universo Produção/Divulgação

Exibido na terça-feira, 27, na Mostra Aurora da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, “Politiktok”, de Álvaro Andrade Alves, propõe um mergulho direto no ambiente digital que atravessou os últimos dias das eleições presidenciais brasileiras de 2022. O documentário se constrói a partir de conteúdos do TikTok — plataforma que, à época, reunia cerca de 80 milhões de usuários ativos no Brasil — e adota a própria lógica da rede como dispositivo narrativo.

O filme começa sem preâmbulos. A tela se comporta como uma timeline em rolagem contínua, apresentando vídeos de hip-hop, cenas da periferia, conteúdos religiosos e performances típicas da plataforma. Em meio a esse mosaico social, surgem rapidamente Lula e Bolsonaro, figuras centrais da disputa eleitoral, apresentados por meio de recortes de vídeos, montagens, lives e até vozes geradas por inteligência artificial — recurso amplamente utilizado na rede naquele período. "Politiktok" acompanha a polarização política Opiniões, declarações inflamadas, fake, discursos conspiratórios e defesas apaixonadas se alternam com conteúdos de humor, ASMR, trends e transmissões ao vivo, compondo um retrato fragmentado de um país em tensão.

A política surge misturada ao entretenimento, sem hierarquias claras, refletindo o modo como o debate público passou a circular no ambiente digital. Essa experiência de excesso e sobreposição aproxima o espectador da vivência cotidiana do usuário da plataforma. O filme não busca organizar os acontecimentos de forma didática ou cronológica, mas reproduz o fluxo contínuo e disperso do TikTok, evidenciando como o embate eleitoral se deu também — e sobretudo — no campo simbólico das imagens.

Na quarta-feira, 28, o documentário foi tema de um bate-papo com o diretor, que detalhou o processo de criação e as escolhas éticas e formais do projeto. Durante a conversa, um dos pontos que ganhou destaque foi o questionamento sobre a natureza do filme:”Politiktok” é um filme sobre política ou um filme político? A pergunta permaneceu em aberto, atravessando o debate e refletindo a própria ambiguidade da obra. No diálogo com o público, surgiu também um paralelo com Revolting, documentário de Rubens Rewald e Thales Abras, lançado em 2017, que reunia vídeos do YouTube de pessoas pedindo intervenção militar e entoando discursos anticomunistas no período pré-eleitoral de 2018.