Carnaval 2026: BaianaSystem convida cearenses para show em Fortaleza

Carnaval 2026: O Cheiro do Queijo, Léo Suricate e Mumutante são convidados para show de BaianaSystemRusso Passapusso, vocalista do BaianaSystem, anunciou convite a três participações no show da banda no Pré-Carnaval de Fortaleza
Além de uma música dedicada a Fortaleza no mais recente disco do BaianaSystem, chamada "Praia do Futuro", o vocalista Russo Passapusso tem nutrido relação com a Cidade e sua cena musical há mais de cinco anos.
Uma mostra disso é o convite feito a Léo Suricate - influenciador digital, artista e suplente de deputado com quem Russo firmou sua primeira conexão à capital cearense -, ao grupo O Cheiro do Queijo e à cantora Mumutante para participar do show da banda no Pré-Carnaval de Fortaleza.
"Vou ligar para a Mumutante agora colar com a gente, se ela tiver tempo e vontade, porque eu sei que ela vai lançar o trabalho dela", disse o vocalista do BaianaSystem em vídeo publicado no Instagram da Prefeitura de Fortaleza.
O cantor baiano, que já foi tutor do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes e trabalhou diretamente com O Cheiro do Queijo, retorna à Capital no sábado, 31, no Aterrinho da Praia de Iracema.
O show mais recente da banda BaianaSystem em Fortaleza ocorreu em dezembro de 2025, na programação do festival TamoJuntoBB e teve participação de O Cheiro do Queijo - grupo de Maracanaú.
BaianaSystem em Fortaleza
- Quando: sábado, 31, às 20h30min
- Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
- Gratuito