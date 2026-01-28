Carnaval 2026: BaianaSystem convida cearenses para show em Fortaleza

Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem, anunciou convite a três participações no show da banda no Pré-Carnaval de Fortaleza

Além de uma música dedicada a Fortaleza no mais recente disco do BaianaSystem , chamada "Praia do Futuro" , o vocalista Russo Passapusso tem nutrido relação com a Cidade e sua cena musical há mais de cinco anos.

Uma mostra disso é o convite feito a Léo Suricate - influenciador digital, artista e suplente de deputado com quem Russo firmou sua primeira conexão à capital cearense -, ao grupo O Cheiro do Queijo e à cantora Mumutante para participar do show da banda no Pré-Carnaval de Fortaleza .

"Vou ligar para a Mumutante agora colar com a gente, se ela tiver tempo e vontade, porque eu sei que ela vai lançar o trabalho dela", disse o vocalista do BaianaSystem em vídeo publicado no Instagram da Prefeitura de Fortaleza.

BaianaSystem durante a programação do Festival Tamo Junto BB Crédito: Maria haydee/Divulgação

O cantor baiano, que já foi tutor do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes e trabalhou diretamente com O Cheiro do Queijo, retorna à Capital no sábado, 31, no Aterrinho da Praia de Iracema.