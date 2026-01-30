Atriz Catherine O´Hara, de "Esqueceram de Mim", morre aos 71 anos

Catherine O´Hara morreu em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Não foi divulgada a causa da morte da atriz

A atriz canadense Catherine O´Hara morreu nesta sexta-feira, 30, aos 71 anos , em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por seu agente ao portal Variety.

Também conhecida por sua participação na comédia, Catherine morreu após uma breve doença. Não foram divulgadas mais informações sobre a causa da morte.

Ela ficou bastante conhecida por sua atuação como Kate MacCallister, a mãe de Kevin na franquia "Esqueceram de Mim". A artista também estrelou outros filmes, como "O Melhor do Show", "Depois de Horas" e "Os Fantasmas se Divertem".

Seu último trabalho foi na série "O Estúdio", na qual atuou ao lado do, também diretor, Seth Rogen. A participação na série Apple TV+ lhe rendeu uma indicação ao Emmy.