Dia da HQ Nacional: história, desafios e futuro da arte no Brasil

Na foto, Daniel Brandão, desenhista. Entre memória e criação, HQs brasileiras seguem resistindo / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Resumo O Dia do Quadrinho Nacional, em 30 de janeiro, valoriza a arte dos quadrinhos no Brasil.



A primeira HQ brasileira, 'As Aventuras de Nhô-Quim', foi publicada em 30 de janeiro de 1869.



Artistas apontam dificuldades como distribuição, remuneração e reconhecimento da profissão.



A produção atual é diversa, abrangendo humor, autobiografia, política e representação social.



A representatividade e a diversidade de narrativas têm crescido nos últimos anos. O Dia do Quadrinho Nacional, comemorado em 30 de janeiro, marca a valorização de uma linguagem artística que acompanha a história do Brasil desde o século XIX e que, ao longo das décadas, se reinventou entre jornais, revistas, livros, feiras independentes e, mais recentemente, as plataformas digitais.



A data chama atenção para a produção autoral brasileira, seus desafios estruturais e a diversidade de narrativas que hoje compõem o cenário dos quadrinhos no País; confira a seguir.

Leia mais 5 curiosidades sobre o escritor e quadrinista Mauricio de Sousa Sobre o assunto 5 curiosidades sobre o escritor e quadrinista Mauricio de Sousa A escolha do dia não é aleatória, remete à publicação de “As Aventuras de Nhô-Quim” ou “Impressões de uma Viagem à Corte”, considerada a primeira história em quadrinhos do Brasil, lançada em 30 de janeiro de 1869, no periódico Vida Fluminense. A obra é assinada pelo ítalo-brasileiro Angelo Agostini, um dos pioneiros da ilustração e da imprensa ilustrada nacional. Atualmente, os quadrinhos nacionais abrangem uma produção plural, que vai do humor gráfico às narrativas autobiográficas, passando por histórias infantis, políticas, experimentais e de representação social.



Apesar da ampliação do acesso por meio da internet e do crescimento de eventos especializados, artistas ainda apontam dificuldades relacionadas à distribuição, à remuneração e ao reconhecimento da atividade como profissão forma, questões que atravessam gerações e seguem presentes no debate contemporâneo.

A origem do Dia do Quadrinho Nacional A criação da data como forma de celebração e valorização dos quadrinhos brasileiros remonta a 1984, quando a Associação dos Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo (AQC-ESP) tomou a iniciativa de instituir a data. Desde então, o dia 30 de janeiro passou a ser adotado por artistas, editoras e coletivos em todo o País como um momento de reconhecimento da história e da diversidade da produção de histórias em quadrinhos nacionais.

No ano seguinte, em 1985, a AQC-ESP realizou a primeira edição do Prêmio Angelo Agostini, uma premiações dedicadas aos profissionais brasileiros da nona arte, reforçando a ligação entre a data comemorativa, a memória da inovação de Nhô-Quim e o reconhecimento dos criadores. Mais recentemente, a relevância da data também tem ganhado trâmite legislativo: em 2026, um projeto de lei no Senado Federal propõe transformar oficialmente o Dia do Quadrinho Nacional em data reconhecida no calendário formal brasileiro, destacando a luta e o papel cultural dos quadrinistas e cartunistas no País. O data não marca apenas um feito histórico do passado, mas reforça a permanência de uma linguagem que segue viva graças a artistas que insistem em contar histórias.

Fazer quadrinhos no Brasil: entre paixão, resistência e trabalho

Se a história dos quadrinhos no Brasil atravessa mais de um século, o cotidiano de quem produz HQs hoje ainda é marcado por entraves estruturais que vão além do ato de desenhar ou escrever. Com quase 30 anos de carreira, o quadrinista e arte-educador Daniel Brandão, 50, de Fortaleza, avalia que alguns obstáculos permanecem praticamente inalterados ao longo do tempo. “Hoje em dia, um grande desafio ainda é o de distribuição. Quem consegue lançar material impresso tem muita dificuldade de chegar aos leitores de uma maneira massiva, barata e acessível”, afirma. O problema se agrava pelas dimensões do País, que “sempre teve sérios problemas de distribuição”.

