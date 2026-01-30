Netflix, HBO Max e Prime: as estreias da semana (26/01 a 02/02)

Quarta temporada de "Bridgerton" estreia na Netflix com foco no romance entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek / Crédito: Liam Daniel/Divulgação

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com destaque para a estreia da serie “The Pitt” e do filme “Bridgerton”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

HBO Max

A série vencedora do Emmy, The Pitt, retoma meses depois, pouco antes do sabático planejado pelo Dr. Robby, mas tudo dá uma reviravolta inesperada quando aparece um bebê abandonado no centro de traumatologia. O que começa como um dia típico em The Pitt logo se transforma em uma jornada intensa, cheia de altos e baixos emocionais, chegadas surpresa e um ciberataque que coloca em risco a segurança de todo o hospital. À medida que as tensões aumentam e as relações são colocadas à prova, a equipe é obrigada a enfrentar desafios pessoais e profissionais que levam todos ao limite. Com a pressão crescendo… cada segundo conta.