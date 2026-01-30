Netflix, HBO Max e Prime: as estreias da semana (26/01 a 02/02)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (26/01 a 02/02)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia da serie “The Pitt” e do filme “Bridgerton”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
HBO Max
A série vencedora do Emmy, The Pitt, retoma meses depois, pouco antes do sabático planejado pelo Dr. Robby, mas tudo dá uma reviravolta inesperada quando aparece um bebê abandonado no centro de traumatologia. O que começa como um dia típico em The Pitt logo se transforma em uma jornada intensa, cheia de altos e baixos emocionais, chegadas surpresa e um ciberataque que coloca em risco a segurança de todo o hospital. À medida que as tensões aumentam e as relações são colocadas à prova, a equipe é obrigada a enfrentar desafios pessoais e profissionais que levam todos ao limite. Com a pressão crescendo… cada segundo conta.
Netflix
Na quarta temporada de Bridgerton, o boêmio Benedict (Luke Thompson) é o personagem principal. Apesar dos casamentos bem-sucedidos de seus irmãos e irmãs, Benedict não pensa em ter o mesmo destino, até conhecer uma dama cativante no baile de máscaras da mãe.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (26/01 a 02/02)
Prime Video
- O Padeiro
- Terror em Shelby Oaks
- Pequenas Cartas Obscenas
- Dupla Perigosa
- O Roubo - Temporada 1
HBO Max
- Primal
- The Pitt
- Os Malditos
- O Cavaleiro dos Sete Reinos
- A Knight in the Making 101
- 33 Fotos do Gueto
- Industry
- Chapolin Colorado
- Usher: Rendezvous in Paris
- Shut Up and Watch This
Netflix
- Mike Epps: Sem Noção
- Take That
- Bridgerton - Temporada 4
- Uma Carta à Minha Juventude
- A Cidade dos Sonhos
- Fenômeno no Gelo: Hóquei na Guerra Fria
- Na Terra de Santos e Pecadores
- Royal Rumble
- Projeto Timelesz: Real
- Dança no Gelo: Rumo ao Ouro
- Queer
- Mestres das Lembranças
- Matori e Kyoken: Homens do Submundo
Disney+
- Magnum - Temporada 1
- Me Conte Mentiras - Temporada 3
- O Rastreador - Temporada 3
- The Beauty: Lindos de Morrer - Temporada 1