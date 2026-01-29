Quarta temporada de Bridgerton: diferenças entre livro e série

Quatro primeiros episódios do romance focado em Benedict Bridgerton e Sophie Baek foram lançados nesta quinta-feira, 29, pela Netflix

A quarta temporada de Bridgerton estreou na Netflix nesta quinta-feira, 29, dando continuidade ao sucesso da série produzida pela Shondaland. Os novos episódios são inspirados em " Um Perfeito Cavalheiro , terceiro livro da saga escrita por Julia Quinn , e acompanham o romance de Benedict Bridgerton" (Luke Thompson), um dos filhos da família mais famosa de Mayfair.

Na nova fase da série, Benedict é arrebatado romanticamente em dois contextos diferentes por Sophie Baek (Yerin Ha), uma bastarta filha de um conde que, após a morte do pai, passa a viver como criada na própria casa por conta da madrasta Araminta (Katie Leung).

A relação entre os dois se desenvolve a partir de um Baile de Máscaras, onde ela é vista como a Dama de Prata, e coloca em evidência temas como diferença de classes, identidade e um amor considerado inaceitável no período regencial.

Quarta temporada de Bridgerton aborda amor proibido do nobre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) com Sophie Baek (Yerin Ha). Crédito: Liam Daniel/Netflix

Embora siga a premissa central do livro, a adaptação da Netflix faz mudanças importantes na narrativa. A série altera a ordem de alguns acontecimentos, aprofunda determinados conflitos e cria tramas que não estão presentes na obra original.