Quarta temporada de Bridgerton: diferenças entre livro e série

Quarta temporada de Bridgerton: saiba as diferenças entre o livro e a sérieQuatro primeiros episódios do romance focado em Benedict Bridgerton e Sophie Baek foram lançados nesta quinta-feira, 29, pela Netflix
A quarta temporada de Bridgerton estreou na Netflix nesta quinta-feira, 29, dando continuidade ao sucesso da série produzida pela Shondaland. Os novos episódios são inspirados em "Um Perfeito Cavalheiro, terceiro livro da saga escrita por Julia Quinn, e acompanham o romance de Benedict Bridgerton" (Luke Thompson), um dos filhos da família mais famosa de Mayfair.
Na nova fase da série, Benedict é arrebatado romanticamente em dois contextos diferentes por Sophie Baek (Yerin Ha), uma bastarta filha de um conde que, após a morte do pai, passa a viver como criada na própria casa por conta da madrasta Araminta (Katie Leung).
A relação entre os dois se desenvolve a partir de um Baile de Máscaras, onde ela é vista como a Dama de Prata, e coloca em evidência temas como diferença de classes, identidade e um amor considerado inaceitável no período regencial.
Embora siga a premissa central do livro, a adaptação da Netflix faz mudanças importantes na narrativa. A série altera a ordem de alguns acontecimentos, aprofunda determinados conflitos e cria tramas que não estão presentes na obra original.
***SPOILERS A SEGUIR***
A seguir, listamos algumas das diferenças entre o livro "Um Perfeito Cavalheiro" e os quatro primeiros episódios da quarta temporada de Bridgerton:
- Sophie não é asiática. A mudança foi aplicada — alterando o sobrenome da protagonista de Beckett para Baek — para que a série ampliasse sua proposta de diversidade. Outros personagens asiáticos também foram incluídos na trama;
- A protagonista parece saber mais de bailes no livro. A mudança na série tem significado já que não faz completo sentido que uma jovem que sempre viveu às margens tenha noções profundas de etiqueta em um evento social;
- Outra mudança saliente se trata do vestido usado pela Dama de Prata no Baile de Máscaras. Em diferentes entrevistas, os figurinistas da série explicaram que não fazia sentido que a moça que vai escondido a um evento use algo que chame a atenção, além de ter uma peça que destoaria da proposta da série;
- O Benedict não é um libertino e nem panssexual no livro. O jovem não quer casar com quem apenas o vê como um Bridgerton, mas não é tão arredio a ideia de se envolver com alguém como o artista da série;
- No livro, Benedict não vê a Sophie de imediato, mas a sente e percebe que ela está chamando a atenção de outros homens;
- Benedict e Sophie são interrompidos por Colin no momento em que estão indo ao terraço privativo da Casa Bridgerton. É onde ela percebe que ele é o Bridgerton, pois não o conhecia pessoalmente;
- No momento íntimo do terraço privativo, Sophie e Benedict se beijam. Na série, a dama decide beijá-lo antes de fugir ao perceber que nunca mais o veria;
- Após o beijo no terraço, Benedict chega a soltar os cabelos de Sophie e tirar suas próprias luvas para tocá-los. Ela tira a luva também para tocá-lo, diferentemente da série onde é ele quem retira a luva das mãos dela para beijar sua palma;
- Quando Sophie foge no livro, Benedict é mais ágil em correr atrás dela, mas não a alcança porque é interrompido pela Lady Danbury e não por Colin;
- No livro, não há mistério sobre Sophie ser ou não uma criada, já que o prólogo fala sobre as origens não convencionais da protagonista;
- Um dos momentos mais icônicos entre os episódios não é retratado no livro, já que Sophie não fica sabendo que Benedict foi tentar encontrá-la na Casa Penwood porque Araminta pede que a filha Posy tranque a criada em um closet de sapatos;
- O livro não retrata o que acontece com a Sophie após ela ser expulsa de casa;
- No reencontro do livro, Sophie está sendo assediada fisicamente por Cavender e Benedict só o ameaça, mas não há briga física ou objetos cortantes na cena;
- Benedict piora de uma gripe ainda no caminho do Meu Chalé, para onde leva Sophie após resgatá-la e é isso que o faz passar mal após a tempestade;
- Sophie conduz a carruagem pequena após Benedict começar com acessos de tosse frequentes;
- Sophie não demonstra conhecimento sobre estrelas no livro como demonstra na série, embora demonstre outras habilidades que causam desconfiança sobre suas origens;
- Não é Sophie quem abre a porta do Meu Chalé no livro, e sim Benedict;
- Sophie ajuda Benedict a tirar a roupa antes que ele durma;
- Sophie beija Benedict quando ele pede que ela o beije na cama enquanto delira de febre;
- Sophie veste roupas masculinas do Benedict enquanto suas roupas secam, já que inicialmente não há roupas femininas na casa;
- Sophie veste roupas da caseira de Benedict, Sra. Crabtree, e não roupas antigas de suas irmãs;
- Benedict é provocativo com Sophie durante o café da manhã e ela o acerta com um toco de vela;
- Benedict decide ir nadar no lago no livro para aliviar a tensão sexual que sente após ver Sophie ler e se aproximar fisicamente dele;
- Benedict pede para Sophie ser sua amante após eles se agarrarem no lago;
- Sophie não aceita a oferta de Benedict. Ela pensa em ir embora por se sentir ofendida e ele a coage com uma ameaças;
- Sophie não é mal falada na série e Violet logo a aceita como criada em sua casa;
- Não há no livro tantas interações de Sophie com outros criados;
- Benedict está constantemente indo atrás de Sophie, diferentemente da série onde os encontros são mais naturais;
- No livro, não há cenas como a icônica cena da pipa ou a cena da escada.
