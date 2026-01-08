Shonda Rhimes chorou na edição da 4ª temporada de Bridgerton

Produtora executiva, roteirista e criadora da série de sucesso da Netflix esteve presente na edição final dos episódios da série, que será lançada no dia 29 de janeiro

A pouco menos de um mês para o lançamento da primeira parte da quarta temporada de " Bridgerton ", a produtora executiva, roteirista e criadora da série de sucesso da Netflix , Shonda Rhimes, revelou detalhes do processo final de edição dos oito episódios — que serão lançados em duas partes, nos dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro.

Em entrevista durante o programa americano Jennifer Hudson Show, a produtora e roteirista norte-americana contou que chorou durante toda a edição de um dos episódios da nova temporada.

"Cada temporada é diferente, mas essa temporada tem um belo equilíbrio entre o andar de cima e o de baixo da Casa Bridgerton. Veremos o que acontece com os criados. E também é uma história de amor de diferenças de classe envolvendo essas duas partes da casa. A química que o casal tem é incrível. É a primeira temporada que eu faço as edições finais dos episódios, e também é a primeira em que eu chorei toda vez que editei um determinado episódio. É muito emotivo, romântico e bom!", ressaltou a roteirista.

Não foi a primeira vez que Shonda elogiou o produto final da quarta temporada de Bridgerton. No final de 2025, na Boston Festival Book, a produtora classificou a história como uma de suas favoritas ao ressaltar a empolgação para que os fãs dos livros de Julia Quinn vejam os episódios.

“Ninguém mais trabalha com os editores na edição final das temporadas, mas eu acabei de finalizar todo o trabalho de edição da quarta temporada de Bridgerton. (...) Estou empolgada para quando vocês tiverem a oportunidade de ver. É uma das minhas temporadas favoritas”, contou a profissional.