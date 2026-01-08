Shonda Rhimes chorou na edição da 4ª temporada de Bridgerton

Shonda Rhimes chorou na edição da 4ª temporada de BridgertonProdutora executiva, roteirista e criadora da série de sucesso da Netflix esteve presente na edição final dos episódios da série, que será lançada no dia 29 de janeiro
A pouco menos de um mês para o lançamento da primeira parte da quarta temporada de "Bridgerton", a produtora executiva, roteirista e criadora da série de sucesso da Netflix, Shonda Rhimes, revelou detalhes do processo final de edição dos oito episódios — que serão lançados em duas partes, nos dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro.
Em entrevista durante o programa americano Jennifer Hudson Show, a produtora e roteirista norte-americana contou que chorou durante toda a edição de um dos episódios da nova temporada.
"Cada temporada é diferente, mas essa temporada tem um belo equilíbrio entre o andar de cima e o de baixo da Casa Bridgerton. Veremos o que acontece com os criados. E também é uma história de amor de diferenças de classe envolvendo essas duas partes da casa. A química que o casal tem é incrível. É a primeira temporada que eu faço as edições finais dos episódios, e também é a primeira em que eu chorei toda vez que editei um determinado episódio. É muito emotivo, romântico e bom!", ressaltou a roteirista.
Não foi a primeira vez que Shonda elogiou o produto final da quarta temporada de Bridgerton. No final de 2025, na Boston Festival Book, a produtora classificou a história como uma de suas favoritas ao ressaltar a empolgação para que os fãs dos livros de Julia Quinn vejam os episódios.
“Ninguém mais trabalha com os editores na edição final das temporadas, mas eu acabei de finalizar todo o trabalho de edição da quarta temporada de Bridgerton. (...) Estou empolgada para quando vocês tiverem a oportunidade de ver. É uma das minhas temporadas favoritas”, contou a profissional.
Quarta temporada de Bridgerton
A quarta temporada de Bridgerton não a emociona à toa, já que traz uma história semelhante à Cinderela, mas com algumas temáticas como diferenças sociais e amor proibido no período regencial.
A "season" terá foco em Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Segundo filho da família Bridgerton, apesar de testemunhar a felicidade conjugal dos irmãos, ele não tem o desejo de se estabelecer romanticamente, especialmente por ser um dos maiores alvos do “mercado casamenteiro”, já que é o único homem adulto solteiro da família.
Sua perspectiva muda, no entanto, quando ele conhece Sophie Baek (Yerin Ha), uma misteriosa “Dama de Prata”, durante o baile de máscaras oferecido pela matriarca Violet Bridgerton.
A história é inspirada no terceiro livro do universo Bridgerton, intitulado "Um Perfeito Cavalheiro" no Brasil e lançado pela editora Arqueiro. Em 304 páginas, a obra apresenta uma narrativa de conto de fadas, inspirada na história de Cinderela, mas também com uma dose de "realismo social regencial".
Por essa abordagem, o livro é considerado um dos favoritos dos fãs de Julia Quinn.
