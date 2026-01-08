Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Shonda Rhimes chorou na edição da 4ª temporada de Bridgerton

Produtora executiva, roteirista e criadora da série de sucesso da Netflix esteve presente na edição final dos episódios da série, que será lançada no dia 29 de janeiro
Autor Iara Costa
Tipo Notícia

A pouco menos de um mês para o lançamento da primeira parte da quarta temporada de "Bridgerton", a produtora executiva, roteirista e criadora da série de sucesso da Netflix, Shonda Rhimes, revelou detalhes do processo final de edição dos oito episódios — que serão lançados em duas partes, nos dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro.

Em entrevista durante o programa americano Jennifer Hudson Show, a produtora e roteirista norte-americana contou que chorou durante toda a edição de um dos episódios da nova temporada.

"Cada temporada é diferente, mas essa temporada tem um belo equilíbrio entre o andar de cima e o de baixo da Casa Bridgerton. Veremos o que acontece com os criados. E também é uma história de amor de diferenças de classe envolvendo essas duas partes da casa. A química que o casal tem é incrível. É a primeira temporada que eu faço as edições finais dos episódios, e também é a primeira em que eu chorei toda vez que editei um determinado episódio. É muito emotivo, romântico e bom!", ressaltou a roteirista. 

Não foi a primeira vez que Shonda elogiou o produto final da quarta temporada de Bridgerton. No final de 2025, na Boston Festival Book, a produtora classificou a história como uma de suas favoritas ao ressaltar a empolgação para que os fãs dos livros de Julia Quinn vejam os episódios.

“Ninguém mais trabalha com os editores na edição final das temporadas, mas eu acabei de finalizar todo o trabalho de edição da quarta temporada de Bridgerton. (...) Estou empolgada para quando vocês tiverem a oportunidade de ver. É uma das minhas temporadas favoritas”, contou a profissional.

Quarta temporada de Bridgerton

A quarta temporada de Bridgerton não a emociona à toa, já que traz uma história semelhante à Cinderela, mas com algumas temáticas como diferenças sociais e amor proibido no período regencial.

A "season" terá foco em Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Segundo filho da família Bridgerton, apesar de testemunhar a felicidade conjugal dos irmãos, ele não tem o desejo de se estabelecer romanticamente, especialmente por ser um dos maiores alvos do “mercado casamenteiro”, já que é o único homem adulto solteiro da família.

Sua perspectiva muda, no entanto, quando ele conhece Sophie Baek (Yerin Ha), uma misteriosa “Dama de Prata”, durante o baile de máscaras oferecido pela matriarca Violet Bridgerton.

A história é inspirada no terceiro livro do universo Bridgerton, intitulado "Um Perfeito Cavalheiro" no Brasil e lançado pela editora Arqueiro. Em 304 páginas, a obra apresenta uma narrativa de conto de fadas, inspirada na história de Cinderela, mas também com uma dose de "realismo social regencial".

Por essa abordagem, o livro é considerado um dos favoritos dos fãs de Julia Quinn.

Confira o trailer da quarta temporada de Bridgerton:

