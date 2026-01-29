Bridgerton: problemas substanciais abrilhantam a quarta temporada

Quarta temporada de Bridgerton aborda amor proibido do nobre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) com Sophie Baek (Yerin Ha). / Crédito: Liam Daniel/Netflix

As portas da Casa Bridgerton estão oficialmente abertas. É com um belo Baile de Máscaras que a Netflix deu início à quarta temporada da série de sucesso da Shondaland, lançada nesta quinta-feira, 29. Desta vez, ao dar play para assistir a primeira parte do amor florescendo novamente na nobre família de Mayfair, não são apenas os salões luxuosos que se abrem ao público, mas também as escadas laterais e os andares de baixo, onde os criados edificam, à perfeição, tudo o que já conhecemos desse universo.



A história, inspirada no terceiro livro da saga de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", finalmente coloca os holofotes sobre Benedict Bridgerton (Luke Thompson), o segundo filho de Violet e Edmund. Apesar dos casamentos bem-sucedidos de seus irmãos e irmãs, o artista panssexual não parece interessado em seguir o mesmo destino, até conhecer, no baile de máscaras organizado por sua mãe, uma dama com quem compartilha inquietações, desejos e dores.

O que Benedict não sabe é que suas realidades são profundamente distintas. Enquanto ele é um nobre, filho de um visconde, ela é Sophie Baek (Yerin Ha), filha bastarda de um conde que, após a morte do pai, foi relegada à condição de criada pela madrasta Araminta (Katie Leung).



Quarta temporada de Bridgerton foca no amor proibido de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha). Crédito: Liam Daniel/Netflix As semelhanças com o conto da Cinderela são propositais, mas não se sustentam além da superfície diante de uma protagonista forte e totalmente dona de si — em muitos mais sentidos que o público espera, inclusive. Ainda que o ponto de partida dialogue com clássico romance, Bridgerton rapidamente desloca a narrativa para um terreno mais profundo e menos confortável. À medida que a série se ramifica, os casais das temporadas anteriores são deixados propositalmente fora de foco, abrindo espaço para novas histórias. Nesse contexto, a relação entre Sophie e Benedict amplia o escopo da produção ao introduzir, de forma mais direta, discussões sobre diferenças de classes e um amor considerado inaceitável no período regencial.



Nos quatro primeiros episódios aos quais o Vida & Arte teve acesso, a trajetória do casal — conhecido entre os fãs como “Benophie” — se constrói em um constante vaivém entre fantasia e realidade. No primeiro capítulo, a idealização típica do universo Bridgerton: um nobre libertino, mas cavalheiro, e uma jovem que, pela primeira vez, adentra um baile da alta sociedade. No segundo episódio, a realidade se impõe, revelando feridas do passado e limitações impostas pelo presente. O terceiro flerta novamente com a fantasia de uma vida possível afastados da sociedade, apenas para, no quarto, confrontar os protagonistas com aquilo que a série insiste em não suavizar: o amor entre uma criada e um nobre em uma sociedade — e sob o olhar interessado de uma rainha — que não admite exceções em espaço algum.

Leia também | Shonda Rhimes chorou na edição da 4ª temporada de Bridgerton



Não por acaso, os três primeiros episódios carregam títulos que fazem referência a obras de arte clássicas: "A Valsa", "Tempo Trespassado" e "O Campo ao Lado da Outra Estrada". A escolha dialoga diretamente com Benedict, um protagonista que observa o mundo a partir de um olhar artístico, dividido entre idealização e frustração. Assim como as pinturas evocadas nos capítulos, a temporada alterna entre o belo, o simbólico e o incômodo — sugerindo que, desta vez, Bridgerton está menos interessado apenas em encantar e mais disposto a tensionar sua própria fantasia.

Com esses zigue-zagues — subidas e descidas nos degraus que separam ricos e pobres —, a série consegue criar conflitos substanciais e emocionalmente críveis para seus protagonistas, apoiando-se com segurança no material original de Julia Quinn. A química e ótima atuação entre Luke Thompson e Yerin Ha, aliada a cenas inéditas em relação ao livro, potencializam uma história que já parte de uma das tropes mais queridas do público: o amor impossível. Aqui, porém, o impossível não é apenas romântico, mas estrutural.

Nem todas as tramas paralelas podem alcançar o mesmo nível de interesse do telespectador. O desenvolvimento por vezes arrastado e constrangedor de outros relacionamentos — como o de Francesca e John, marcado por uma busca confusa por autoconhecimento da mocinha —, ou o de Violet e Marcus, que soa mais juvenil do que esperado — pode causar estranhamento.