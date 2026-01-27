Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marina Lima lança primeiro single de novo álbum: 'Ópera Grunkie'

A artista lança novo single intitulado de "Olivia"; faixa abre novo trabalho de estúdio que chega aos streamings em março
Atualizado às Autor Eduarda Porfírio
Eduarda Porfírio
Nesta terça-feira, 27, chegou às plataformas digitais o primeiro single do novo álbum “Ópera Grunkie”, de Marília Lima. Com estreia marcada para 24 de março, o disco é a primeira obra da artista após a morte de seu irmão, o poeta Antônio Cícero.

Intitulada de “Olivia”, a música é inspirada na macaca Olivia, que possui um perfil no Instagram @oliviamacacaoficial.

“Fazendo bike, me deparei com uma postagem no Instagram sobre uma macaca chamada Olívia. A tutora dela comentava que Olívia não podia ser contrariada que começava a arrancar a roupa. Ri muito. Peguei este mote e comecei a compor”, disse Marina, em comunicado à imprensa.

Além de fazer referência a primata, o álbum trará colaborações com nomes como Ana Frango Elétrico e Laura Diaz, da banda Teto Preto.

O produtor Edu Martins, que esteve com Marina nos discos “Setembro” (2001) e “Clímax” (2011) também participa entre outros artistas a serem confirmados.

Ópera Grunkie: entenda a expressão do novo álbum de Marina Lima

Popularizada pela própria Marina Lima, Grunkie é uma expressão usada para definir a “tribo” dela, de acordo com o informado em comunicado à imprensa.

A palavra surgiu no documentário “Uma Garota Chamada Marina” (2019), no qual é dedicado aos “grunkies”: livres, inteligentes, talentosas e corajosas. O longa-metragem foi dirigido por Candé Salles.

 

