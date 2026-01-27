Marina Lima lança primeiro single de novo álbum: 'Ópera Grunkie'

Marina Lima lança novo single / Crédito: André Hawk/Divulgação

Nesta terça-feira, 27, chegou às plataformas digitais o primeiro single do novo álbum “Ópera Grunkie”, de Marília Lima. Com estreia marcada para 24 de março, o disco é a primeira obra da artista após a morte de seu irmão, o poeta Antônio Cícero. Intitulada de “Olivia”, a música é inspirada na macaca Olivia, que possui um perfil no Instagram @oliviamacacaoficial.

