Filho de Wagner Moura nega rumores de apoio a Trump: "Odeio"

O filho de Wagner Moura, Bem Moura, usou as redes sociais para fazer esclarecimentos sobre o próprio posicionamento político, no último domingo, 25. Internautas haviam levantado rumores após observarem que Bem estava seguindo os perfis do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do ativista estadunidense conservador Charles Kirk, morto em setembro de 2025.

Bem já não os segue mais as páginas, conforme verificado no perfil da rede social do jovem. O filho do ator brasileiro indicado ao Oscar usou os stories para falar sobre os rumores.

“Odeio o Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instagram. Essa nova rede de especulação social é bizarra, se toque”, disse Bem no Instagram, que já expirou do perfil. Wagner Moura 'agradece' a Bolsonaro por "O Agente Secreto" em talk show americano Em campanha de divulgação para o filme “O Agente Secreto” nos Estados Unidos, o ator brasileiro Wagner Moura fez um comentário “agradecendo” ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo filme de Kleber Mendonça Filho, em que é protagonista. Em entrevista para o programa The Daily Show, apresentado por Jordan Klepper, Wagner foi recebido com samba e falou sobre as comemorações da vitória no Globo de Ouro.