Filho de Wagner Moura nega rumores de apoio a Trump: "Odeio"Bem Moura, filho de Wagner Moura, rebate suposto apoio a Donald Trump através das redes sociais
O filho de Wagner Moura, Bem Moura, usou as redes sociais para fazer esclarecimentos sobre o próprio posicionamento político, no último domingo, 25.
Internautas haviam levantado rumores após observarem que Bem estava seguindo os perfis do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do ativista estadunidense conservador Charles Kirk, morto em setembro de 2025.
Bem já não os segue mais as páginas, conforme verificado no perfil da rede social do jovem. O filho do ator brasileiro indicado ao Oscar usou os stories para falar sobre os rumores.
“Odeio o Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instagram. Essa nova rede de especulação social é bizarra, se toque”, disse Bem no Instagram, que já expirou do perfil.
Wagner Moura 'agradece' a Bolsonaro por "O Agente Secreto" em talk show americano
Em campanha de divulgação para o filme “O Agente Secreto” nos Estados Unidos, o ator brasileiro Wagner Moura fez um comentário “agradecendo” ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo filme de Kleber Mendonça Filho, em que é protagonista.
Em entrevista para o programa The Daily Show, apresentado por Jordan Klepper, Wagner foi recebido com samba e falou sobre as comemorações da vitória no Globo de Ouro.
O vídeo com a participação completa do brasileiro foi publicada no canal do Youtube do programa.
Moura até aproveitou para comentar sobre a qualidade da caipirinha nos Estados Unidos, que ele não aprova, e até optou por uma vodka com água tónica para matar a vontade da bebida enquanto não está no Brasil.