Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Baile da Cabra traz misturas musicais para Estação das Artes

Baile da Cabra traz misturas musicais para Estação das Artes

DJ Cabra Guaraná, brasiliense famoso por mesclar sonoridades e artistas, aterrissa em Fortaleza com o Baile da Cabra: "A mistura musical sempre fez parte de mim"
Autor João Victor Dummar
Autor
João Victor Dummar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Conhecido por misturas inusitadas de ritmos e gêneros, o DJ Cabra Guaraná teve seu primeiro contato com o mundo da música por meio da igreja, em sua cidade natal, Taguatinga, no Distrito Federal, na época ainda tratado como hobby. Ele só começou a se dedicar profissionalmente aos 20 anos de idade, quando deixou a comunidade religiosa e decidiu focar na área.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

"A mistura musical sempre fez parte de mim", ele conta. Tendo toda sua vivência profissional em bandas de rock, e sem ter propriamente uma formação, o DJ explica que desde a época de bandas já gostava de fazer cruzamentos musicais. Até, de fato, chegar ao formato do Cabra Guaraná, no qual seguiu carreira.

Como programação da Estação Férias, que iniciou em 5 de dezembro e vai até 28 de fevereiro, o "Baile da Cabra" reúne ritmos e promete muita diversão nesta sexta-feira, 23, no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. O DJ Cabra Guaraná começa com seu repertório a partir das 20 horas e vai até às 22 horas.

Baile da Cabra

"É sempre maravilhoso tocar em uma nova cidade, tocar para novas pessoas. Também é um desafio à parte, mas é algo que eu gosto muito. Podem esperar o set mais aleatório que vocês já ouviram", comentou o artista em entrevista ao O POVO.

Cabra Guaraná teve seu início como uma banda, mas, após um mês de projeto, o artista conta que ficou sozinho e decidiu iniciar a tocar com samplers e sintetizadores. Aos poucos, ele foi aceitando sua função como DJ, algo que no começo causou relutância.

Sua maior característica - a mistura - surgiu devido a demanda das redes sociais. Durante dois anos, ele conduziu um trabalho com as "mexidas" - como define os mashups com união de músicas diferentes: "Veio da necessidade de gerar engajamento nas redes sociais, antes eu fazia um remix por semana, eu fazia o remix (track) depois gravava o vídeo. Precisei deixar o fluxo de produção mais rápido, foi onde eu comecei a misturar as músicas, já gravando o vídeo e a música".

Hoje, ele explica, está cada vez mais comum esse processo acontecer, talvez puxado pela questão das redes sociais e pela perspectiva de viralizar no TikTok: "Misturar vários estilos dentro da mesma música virou tendência, está na moda. Eu, sinceramente, já fazia isso desde sempre".

Em suas redes sociais, principal canal de distribuição, o DJ Cabra Guaraná se intitula "Arruaceiro dos mashups", em referência aos mexidões que atraem o público para as pistas. No YouTube, onde publica seus remix, conta com quase 10 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações.

A mistura musical remete a grande festividade que comemoramos no Brasil, o Carnaval. O período em si é conhecido pela mescla de muitos ritmos, sejam os desfiles de escola de samba, blocos de rua, fantasias, confetes serpentinas e brilho, deixando o momento oportuno para a apresentação.

Ainda que goste de curtir o Carnaval e fique ansioso todos os anos, o artista conta que o fluxo de shows e o trabalho, principalmente, aumentam muito no período: "Este ano eu estou focando mais na minha própria festa, o Baile da Cabra, que é onde me sinto mais à vontade. Mas, ao mesmo tempo, dá bastante trabalho".

Com o Baile da Cabra, o DJ vem rodando o País com apresentações. Em janeiro, o evento já esteve em Recife e São Paulo, terá sua aparição em Fortaleza, e em fevereiro segue para Belo Horizonte. Segundo o artista, o baile deve chegar a outros estados.

No sábado, 24, às 18 horas, a Estação das Artes vai receber a discotecagem de Indgri e May comandando o "Brega que Pariu", indo até às 19h50min. O evento terá entrada solidária, com a entrega de 1kg de alimento não perecível, exceto sal, e será liberado a partir da ordem de chegada, com local sujeito a lotação.

Leia mais

DJ Cabra Guaraná na Estação das Artes

  • Quando: sexta-feira, 23, a partir das 20h
  • Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Quanto: entrada solidária com entrega de 1kg de alimento não perecível (exceto sal). Ordem de chegada e sujeita a lotação
  • Classificação indicativa: 18 anos

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar