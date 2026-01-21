Teatro em Fortaleza: confira seis peças em cartaz nesta semana

Teatro em Fortaleza: confira seis peças em cartaz nesta semanaO Vida&Arte separou uma lista com seis peças de teatro em cartaz nesta semana em Fortaleza; confira
Nem só de Pré-Carnaval vive a programação cultural de Fortaleza neste início de ano. A temporada de teatro 2026 deu início já na primeira semana de janeiro. Veja uma lista de seis peças em cartaz para conferir neste semana.
Na quinta-feira, 22, o espetáculo "Inacabado" descortina ao público os bastidores de uma produção teatral. A ideia é levar aos palcos uma montagem inacabada, como indica o título.
No dia seguinte, 23, ocorre "O Encantar do Mateus e o Boi Bordado". Com entrada gratuita, a peça tem foco na cultura popular e mistura contação de histórias, humor, reisado e teatro de mamulengos.
A partir de sexta-feira, 23, três turmas do Curso de Princípios Básicos de Teatro (CPBT) do Theatro José de Alencar fazem apresentações de conclusão da formação em 2025.
No dia 23, a turma matutina apresenta "O Caroço" em duas sessões. A peça se debruça sobre a infância, abordando temas como violência e família.
No sábado, "Terra Bárbara" traz reflexões sobre o processo civilizatório, abordando opressões em cenas cotidianas e colocando em xeque o termo "civilização".
No domingo, 25, fazendo alusão ao ritual grego de sacrifício de mesmo nome, "Hecatombe" explora a miséria como forma de controle social. A turma da noite do CPBT se utiliza da estética do Teatro do Absurdo para falar sobre a obediência cega à Liturgia.
Por fim, no fim de semana, o Teatro da Praia dá continuidade à temporada de férias com mais um espetáculo de humor. Para esta semana o escolhido é "Loucuras de Amor", que traz no elenco Carri Costa, Solange Teixeira e Lucas Alexandre. A peça fala da depiladora Alberlenia Tenório e do mototaxista Quintino Paixão, um casal em processo de separação após 15 anos juntos. Enquanto ela está decidida a voltar para a terra natal, ele fará o possível para que ela desista e eles permaneçam juntos.
Confira lista com peças de teatro para assistir em Fortaleza no fim de semana
Inacabado
- Quando: quinta-feira, 22, às 19 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Gratuito
- Instagram: @grupobagaceira
O Encantar do Mateus e o Boi Bordado
- Quando: sexta-feira, 23, às 12h30min
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Gratuito
- Instagram: @fuscirco
O Caroço
- Quando: sexta-feira, 23, às 18h30min e às 20 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Ingressos ainda não disponíveis
- Instagram: @espetaculoocaroco
Terra Bárbara
- Quando: sábado, 24, às 19 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Ingressos ainda não disponíveis
- Instagram: @espetaculoterrabarbara
Hecatombe
- Quando: domingo, 25, às 18 horas e às 20 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: R$ 20 e R$ 10 via Sympla
- Instagram: @espetaculohecatombe
Loucuras de Amor
- Quando: sábado, 24, e domingo, 25, às 20 horas
- Onde: Teatro da Praia (Av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$40 (inteira) e R$20 (meia). À venda no Sympla
- Instagram: @teatrodapraia