Teatro em Fortaleza: confira seis peças em cartaz nesta semana

"Hecatombe" se passa em um não-lugar e discute devoção e controle / Crédito: Erick Amorim/Divulgação

Nem só de Pré-Carnaval vive a programação cultural de Fortaleza neste início de ano. A temporada de teatro 2026 deu início já na primeira semana de janeiro. Veja uma lista de seis peças em cartaz para conferir neste semana.

Leia Também | Teatro cearense em 2025: as narrativas que se fortaleceram nos palcos

Na quinta-feira, 22, o espetáculo "Inacabado" descortina ao público os bastidores de uma produção teatral. A ideia é levar aos palcos uma montagem inacabada, como indica o título.

Grupo Bagaceira apresenta espetáculo que mistura realidade e ficção Crédito: Diego Souza/Divulgação No dia seguinte, 23, ocorre "O Encantar do Mateus e o Boi Bordado". Com entrada gratuita, a peça tem foco na cultura popular e mistura contação de histórias, humor, reisado e teatro de mamulengos. A partir de sexta-feira, 23, três turmas do Curso de Princípios Básicos de Teatro (CPBT) do Theatro José de Alencar fazem apresentações de conclusão da formação em 2025.

"O Caroço", espetáculo realizado pela turma da amnhã do CPBT 2025, volta a se apresentar no TJA Crédito: Juliana Albuquerque Veras/Divulgação No dia 23, a turma matutina apresenta "O Caroço" em duas sessões. A peça se debruça sobre a infância, abordando temas como violência e família. No sábado, "Terra Bárbara" traz reflexões sobre o processo civilizatório, abordando opressões em cenas cotidianas e colocando em xeque o termo "civilização".

Abordando violências e opressões do cotidiano, "Terra Bárbara" discute a ideia de civilização Crédito: Reprodução/Instagram @espetaculoterrabarbara No domingo, 25, fazendo alusão ao ritual grego de sacrifício de mesmo nome, "Hecatombe" explora a miséria como forma de controle social. A turma da noite do CPBT se utiliza da estética do Teatro do Absurdo para falar sobre a obediência cega à Liturgia. Por fim, no fim de semana, o Teatro da Praia dá continuidade à temporada de férias com mais um espetáculo de humor. Para esta semana o escolhido é "Loucuras de Amor", que traz no elenco Carri Costa, Solange Teixeira e Lucas Alexandre. A peça fala da depiladora Alberlenia Tenório e do mototaxista Quintino Paixão, um casal em processo de separação após 15 anos juntos. Enquanto ela está decidida a voltar para a terra natal, ele fará o possível para que ela desista e eles permaneçam juntos.