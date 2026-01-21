Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Teatro em Fortaleza: confira seis peças em cartaz nesta semana

Teatro em Fortaleza: confira seis peças em cartaz nesta semana

O Vida&Arte separou uma lista com seis peças de teatro em cartaz nesta semana em Fortaleza; confira
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nem só de Pré-Carnaval vive a programação cultural de Fortaleza neste início de ano. A temporada de teatro 2026 deu início já na primeira semana de janeiro. Veja uma lista de seis peças em cartaz para conferir neste semana.

Leia Também | Teatro cearense em 2025: as narrativas que se fortaleceram nos palcos

Na quinta-feira, 22, o espetáculo "Inacabado" descortina ao público os bastidores de uma produção teatral. A ideia é levar aos palcos uma montagem inacabada, como indica o título.

No dia seguinte, 23, ocorre "O Encantar do Mateus e o Boi Bordado". Com entrada gratuita, a peça tem foco na cultura popular e mistura contação de histórias, humor, reisado e teatro de mamulengos.

A partir de sexta-feira, 23, três turmas do Curso de Princípios Básicos de Teatro (CPBT) do Theatro José de Alencar fazem apresentações de conclusão da formação em 2025.

No dia 23, a turma matutina apresenta "O Caroço" em duas sessões. A peça se debruça sobre a infância, abordando temas como violência e família.

No sábado, "Terra Bárbara" traz reflexões sobre o processo civilizatório, abordando opressões em cenas cotidianas e colocando em xeque o termo "civilização".

No domingo, 25, fazendo alusão ao ritual grego de sacrifício de mesmo nome, "Hecatombe" explora a miséria como forma de controle social. A turma da noite do CPBT se utiliza da estética do Teatro do Absurdo para falar sobre a obediência cega à Liturgia.

Por fim, no fim de semana, o Teatro da Praia dá continuidade à temporada de férias com mais um espetáculo de humor. Para esta semana o escolhido é "Loucuras de Amor", que traz no elenco Carri Costa, Solange Teixeira e Lucas Alexandre. A peça fala da depiladora Alberlenia Tenório e do mototaxista Quintino Paixão, um casal em processo de separação após 15 anos juntos. Enquanto ela está decidida a voltar para a terra natal, ele fará o possível para que ela desista e eles permaneçam juntos. 

Confira lista com peças de teatro para assistir em Fortaleza no fim de semana

Inacabado

  • Quando: quinta-feira, 22, às 19 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Gratuito
  • Instagram: @grupobagaceira

O Encantar do Mateus e o Boi Bordado

  • Quando: sexta-feira, 23, às 12h30min
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Gratuito
  • Instagram: @fuscirco

O Caroço

  • Quando: sexta-feira, 23, às 18h30min e às 20 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Ingressos ainda não disponíveis
  • Instagram: @espetaculoocaroco

Terra Bárbara

  • Quando: sábado, 24, às 19 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Ingressos ainda não disponíveis
  • Instagram: @espetaculoterrabarbara

Hecatombe

  • Quando: domingo, 25, às 18 horas e às 20 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Quanto: R$ 20 e R$ 10 via Sympla
  • Instagram: @espetaculohecatombe

Loucuras de Amor

  • Quando: sábado, 24, e domingo, 25, às 20 horas
  • Onde: Teatro da Praia (Av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$40 (inteira) e R$20 (meia). À venda no Sympla
  • Instagram: @teatrodapraia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar