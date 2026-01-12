Wagner Moura faz história ao vencer Globo de Ouro de melhor ator de drama

Reuters Wagner Moura chega ao Globo de Ouro com sua esposa, Sandra Delgado O ator Wagner Moura ganhou neste domingo (11/1) o Globo de Ouro 2026 na categoria melhor ator de drama por seu trabalho no filme O Agente Secreto. Era a primeira vez que um brasileiro concorria ao Globo de Ouro nessa categoria.

Esta também foi a primeira edição da premiação em que um filme brasileiro recebeu três indicações: melhor filme de drama, melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator em drama. Em 2016, Moura concorreu a um Globo de Ouro como melhor ator em série de drama por sua interpretação em Narcos, mas perdeu o prêmio para Jon Hamm, de Mad men. Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não-inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez.

O triunfo de Moura neste domingo é mais uma conquista para O Agente Secreto. O filme chegou ao Globo de Ouro já tendo mais de 50 prêmios nacionais e internacionais no currículo. Até agora, sem contar o Globo de Ouro, o longa-metragem já conquistou 54 troféus em 35 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França. Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.

Victor Jucá Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior. O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro. O Agente Secreto tentará repetir o feito. Em dezembro de 2025, o filme entrou na lista de títulos pré-selecionados para o Oscar 2026.