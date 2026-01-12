Wagner Moura faz história ao vencer Globo de Ouro de melhor ator de drama

Wagner Moura faz história ao vencer Globo de Ouro de melhor ator de dramaEra a primeira vez que um brasileiro concorria ao Globo de Ouro nessa categoria, e o segundo ano consecutivo em que um filme brasileiro é premiado na competição.
O ator Wagner Moura ganhou neste domingo (11/1) o Globo de Ouro 2026 na categoria melhor ator de drama por seu trabalho no filme O Agente Secreto.
Era a primeira vez que um brasileiro concorria ao Globo de Ouro nessa categoria.
Esta também foi a primeira edição da premiação em que um filme brasileiro recebeu três indicações: melhor filme de drama, melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator em drama.
Em 2016, Moura concorreu a um Globo de Ouro como melhor ator em série de drama por sua interpretação em Narcos, mas perdeu o prêmio para Jon Hamm, de Mad men.
Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui.
O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não-inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez.
O triunfo de Moura neste domingo é mais uma conquista para O Agente Secreto. O filme chegou ao Globo de Ouro já tendo mais de 50 prêmios nacionais e internacionais no currículo.
Até agora, sem contar o Globo de Ouro, o longa-metragem já conquistou 54 troféus em 35 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França.
Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.
Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior.
O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro.
O Agente Secreto tentará repetir o feito. Em dezembro de 2025, o filme entrou na lista de títulos pré-selecionados para o Oscar 2026.
A lista final de candidatos será anunciada em 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação do Oscar ocorrerá em 15 de março.
A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.
Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.
Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de melhor filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.
