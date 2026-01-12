Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wagner Moura faz história ao vencer Globo de Ouro de melhor ator de drama
Agência BBC

Wagner Moura faz história ao vencer Globo de Ouro de melhor ator de drama

Era a primeira vez que um brasileiro concorria ao Globo de Ouro nessa categoria, e o segundo ano consecutivo em que um filme brasileiro é premiado na competição.
Rute Pina - BBC News Brasil; João Fellet - BBC News Brasil
Autor
Rute Pina - BBC News Brasil; João Fellet - BBC News Brasil Autor
Wagner Moura e Sandra Delgado posam no tapete vermelho da 83ª edição do Globo de Ouro em Beverly Hills, Califórnia, EUA, em 11 de janeiro de 2026.
Reuters
Wagner Moura chega ao Globo de Ouro com sua esposa, Sandra Delgado

O ator Wagner Moura ganhou neste domingo (11/1) o Globo de Ouro 2026 na categoria melhor ator de drama por seu trabalho no filme O Agente Secreto.

Esta também foi a primeira edição da premiação em que um filme brasileiro recebeu três indicações: melhor filme de drama, melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator em drama.

Em 2016, Moura concorreu a um Globo de Ouro como melhor ator em série de drama por sua interpretação em Narcos, mas perdeu o prêmio para Jon Hamm, de Mad men.

Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui.

O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não-inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez.

O triunfo de Moura neste domingo é mais uma conquista para O Agente Secreto. O filme chegou ao Globo de Ouro já tendo mais de 50 prêmios nacionais e internacionais no currículo.

Até agora, sem contar o Globo de Ouro, o longa-metragem já conquistou 54 troféus em 35 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França.

Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.

Wagner Moura veste camisa branca e calça jeans. Ele fala em um orelhão, com fotos de pessoas em branco e preto em parede ao fundo.
Victor Jucá
Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro

Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior.

O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro.

O Agente Secreto tentará repetir o feito. Em dezembro de 2025, o filme entrou na lista de títulos pré-selecionados para o Oscar 2026.

A lista final de candidatos será anunciada em 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação do Oscar ocorrerá em 15 de março.

Elenco de
Reuters
'O Agente Secreto' levou prêmio de Melhor Direção e Melhor Ator durante Festival de Cannes 2025

A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.

Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.

Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de melhor filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.

