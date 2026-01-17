Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wagner Moura é homenageado com grafite em Porto Alegre após vencer Globo de Ouro

Flipar
Flipar
A obra é assinada pelo artista Filipe Harp, o mesmo que criou um mural em celebração à vitória de Fernanda Torres na premiação. A conquista de Moura marcou um feito inédito, já que ele se tornou o primeiro brasileiro a vencer na categoria.

Crédito: Reprodução de Vídeo / GZH Digital

Além disso, o longa também levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa, reforçando um momento histórico para o cinema nacional.

Crédito: Reprodução de Vídeo / GZH Digital

A arte do grafite, que tem vários estilos e técnicas, aliás, vem conquistando espaços públicos por todo o Brasil com sua expressividade. Seja como forma de homenagear personalidades ou para renovar ambientes urbanos com cores e beleza.

Crédito: Alberto g rovi wikimedia commons

No início de 2024, Araraquara, no interior de São Paulo, ganhou murais em grafite para destacar artistas e esportistas famosos que nasceram na cidade. As estampas compõem o projeto “Páginas de Concreto – Memórias Araraquarenses” e são de autoria do artista urbano Aracê.

Crédito: Reprodução/EPTV

O escritor Ignácio de Loyola Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), foi o primeiro grafite feito para o projeto. O painel encontra-se na Biblioteca Municipal Mário de Andrade.

Crédito: Reprodução/EPTV

O dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, fundador do Teatro Oficina e que morreu em 2023, é um dos filhos ilustres de Araraquara retratados pelas mãos de Aracê. Seu rosto estampa um espaço na Avenida José Bonifácio.

Crédito: Reprodução/EPTV

