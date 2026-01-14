Lula liga para Wagner Moura e Kléber Mendonça e parabeniza por prêmios

Na conversa, Lula disse que irá anunciar nos próximos dias a obrigatoriedade das "redes públicas" exibirem filmes nacionais para que o povo "conheça o cinema brasileiro".

"A capacidade que nós temos de se ver na tela, pode ser uma série, um filme, no cinema, é de extrema importância", reagiu Kléber Mendonça.

Ao lembrar do discurso feito após receber o prêmio de melhor ator, além das entrevistas concedidas recentemente, Wagner Moura destacou a importância de governos comprometidos com a democracia para a promoção da cultura.