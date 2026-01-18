Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': quando estreia o spin-off de GoT?

O Cavaleiro dos Sete Reinos: que horas estreia o spin-off de "Game of Thrones"

A série é baseada na obra do inglês George R. R. Martin, escritor dos livros que inspiraram "Game of Thrones" e "A Casa do Dragão"
Atualizado às Autor O Povo
Autor
O Povo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após o sucesso de "Game of Thrones" e "A Casa do Dragão", o universo fantástico de Westeros ganha mais uma produção. O "Cavaleiro dos Sete Reinos" estreia na madrugada deste domingo, 18.

A série é baseada na obra do inglês George R. R. Martin, mesmo escritor dos livros que inspiraram as produções audiovisuais anteriores. Desta vez, ele também se envolve no roteiro e produção.

Leia também | HBO Max, Prime Video e Netflix: as estreias da semana

A história se passa décadas antes do início de "Game of Thornes" e acompanha o cavaleiro Duncan, o Alto (Peter Claffey) e seu jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell). Os dois percorrem o reino de Westeros enfrentando desafios que colocam à prova lealdade, coragem e honra.

Leia mais

Que horas e onde ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ vai ao ar?

O episódio de estreia de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" será transmitido ao vivo na HBO, na meia-noite deste domingo, 18, para a segunda-feira, 19.

No mesmo horário, o episódio inicial ficará disponível na plataforma de streaming da HBO Max.

Leia mais

A primeira temporada será comporta de seis episódios. Eles irão ao ar sempre aos domingos, semanalmente, no mesmo horário do primeiro.

A série é escrita em coautoria com Ira Parker. Ryan Condal, que atua como showrunner e produtor de "A Casa do Dragão".

O elenco de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" ainda conta com Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar