'O Cavaleiro dos Sete Reinos': quando estreia o spin-off de GoT?

Após o sucesso de "Game of Thrones" e "A Casa do Dragão", o universo fantástico de Westeros ganha mais uma produção. O "Cavaleiro dos Sete Reinos" estreia na madrugada deste domingo, 18.
A série é baseada na obra do inglês George R. R. Martin, mesmo escritor dos livros que inspiraram as produções audiovisuais anteriores. Desta vez, ele também se envolve no roteiro e produção.
A história se passa décadas antes do início de "Game of Thornes" e acompanha o cavaleiro Duncan, o Alto (Peter Claffey) e seu jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell). Os dois percorrem o reino de Westeros enfrentando desafios que colocam à prova lealdade, coragem e honra.
Que horas e onde ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ vai ao ar?
O episódio de estreia de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" será transmitido ao vivo na HBO, na meia-noite deste domingo, 18, para a segunda-feira, 19.
No mesmo horário, o episódio inicial ficará disponível na plataforma de streaming da HBO Max.
A primeira temporada será comporta de seis episódios. Eles irão ao ar sempre aos domingos, semanalmente, no mesmo horário do primeiro.
A série é escrita em coautoria com Ira Parker. Ryan Condal, que atua como showrunner e produtor de "A Casa do Dragão".
O elenco de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" ainda conta com Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).