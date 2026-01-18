'O Cavaleiro dos Sete Reinos': quando estreia o spin-off de GoT?

Série acompanha dois personagens: um cavaleiro e uma criança escudeira / Crédito: Reprodução/YouTube/HBO Max Brasil

Após o sucesso de "Game of Thrones" e "A Casa do Dragão", o universo fantástico de Westeros ganha mais uma produção. O "Cavaleiro dos Sete Reinos" estreia na madrugada deste domingo, 18. A série é baseada na obra do inglês George R. R. Martin, mesmo escritor dos livros que inspiraram as produções audiovisuais anteriores. Desta vez, ele também se envolve no roteiro e produção.

A história se passa décadas antes do início de "Game of Thornes" e acompanha o cavaleiro Duncan, o Alto (Peter Claffey) e seu jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell). Os dois percorrem o reino de Westeros enfrentando desafios que colocam à prova lealdade, coragem e honra.

Que horas e onde 'O Cavaleiro dos Sete Reinos' vai ao ar? O episódio de estreia de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" será transmitido ao vivo na HBO, na meia-noite deste domingo, 18, para a segunda-feira, 19.

No mesmo horário, o episódio inicial ficará disponível na plataforma de streaming da HBO Max.

A primeira temporada será comporta de seis episódios. Eles irão ao ar sempre aos domingos, semanalmente, no mesmo horário do primeiro.