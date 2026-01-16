Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

HBO Max, Prime Video e Netflix : as estreias da semana (12/01 a 18/01)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (12/01 a 18/01)
Autor Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia dos filmes “Imaculada” e do filme “A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

HBO Max

A jovem freira Cecília começa a descobrir segredos sinistros e horríveis do que parecia ser um convento normal na região rural da Itália 

Netflix

Mergulhe nos bastidores da série dos irmãos Duffer que marcou uma geração, e confira todo o trabalho e anos de dedicação por trás da temporada final.


Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (12/01 a 18/01)

Prime Video

  • Shadow Force: Sentença de Morte
  • The Blind
  • Intenções Cruéis

HBO Max

  • Primal — Temporada 3
  • A Promessa — Temporada 3
  • Crimes no Vale do Silício
  • Dr. Now: Diários de Peso
  • Como Treinar o Seu Dragão 3
  • Crimes na Madrugada
  • A Longa Caminhada de Billy Lynn
  • Saideira
  • The Pitt — Temporada 2
  • Imaculada
  • Industry — Temporada 4
  • Gladiadores da Natureza

Netflix

  • A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5
  • Kill Tony: Era Uma Vez no TexasBolinhos de Arroz
  • O Namorado – Temporada 2
  • Verdade Silenciosa
  • Taskaree: Rede de Contrabando – Temporada 1
  • Os Sete Relógios de Agatha Christie – Temporada 1
  • Pelo Prisma do Amor – Temporada 1
  • Amar, Perder… – Temporada 1
  • Guerreiras Mágicas de Rayearth
  • Kenichi: O Discípulo Mais Forte
  • Dinheiro Suspeito
  • O Amor Pode Ser Traduzido? – Temporada 1
  • Os Estragos de Sábado à Noite
  • Reis
  • Hong, a Infiltrada

Disney+

  • Me Conte Mentiras — Temporada 3
  • Os Simpsons — Temporada 37
  • De Polo a Polo com Will Smith — Temporada 1
  • Made in Korea — Temporada 1
  • Percy Jackson e os Olimpianos — Temporada 2
  • 9-1-1 — Temporada 9

netflix prime video disney+ max

