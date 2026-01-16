HBO Max, Prime Video e Netflix : as estreias da semana (12/01 a 18/01)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (12/01 a 18/01)

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia dos filmes “Imaculada” e do filme “A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5”, confira as opções que foram lançadas esta semana!