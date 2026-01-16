HBO Max, Prime Video e Netflix : as estreias da semana (12/01 a 18/01)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (12/01 a 18/01)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia dos filmes “Imaculada” e do filme “A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
HBO Max
A jovem freira Cecília começa a descobrir segredos sinistros e horríveis do que parecia ser um convento normal na região rural da Itália
Netflix
Mergulhe nos bastidores da série dos irmãos Duffer que marcou uma geração, e confira todo o trabalho e anos de dedicação por trás da temporada final.
Clique aqui para ver o trailer
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (12/01 a 18/01)
Prime Video
- Shadow Force: Sentença de Morte
- The Blind
- Intenções Cruéis
HBO Max
- Primal — Temporada 3
- A Promessa — Temporada 3
- Crimes no Vale do Silício
- Dr. Now: Diários de Peso
- Como Treinar o Seu Dragão 3
- Crimes na Madrugada
- A Longa Caminhada de Billy Lynn
- Saideira
- The Pitt — Temporada 2
- Imaculada
- Industry — Temporada 4
- Gladiadores da Natureza
Netflix
- A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5
- Kill Tony: Era Uma Vez no TexasBolinhos de Arroz
- O Namorado – Temporada 2
- Verdade Silenciosa
- Taskaree: Rede de Contrabando – Temporada 1
- Os Sete Relógios de Agatha Christie – Temporada 1
- Pelo Prisma do Amor – Temporada 1
- Amar, Perder… – Temporada 1
- Guerreiras Mágicas de Rayearth
- Kenichi: O Discípulo Mais Forte
- Dinheiro Suspeito
- O Amor Pode Ser Traduzido? – Temporada 1
- Os Estragos de Sábado à Noite
- Reis
- Hong, a Infiltrada
Disney+
- Me Conte Mentiras — Temporada 3
- Os Simpsons — Temporada 37
- De Polo a Polo com Will Smith — Temporada 1
- Made in Korea — Temporada 1
- Percy Jackson e os Olimpianos — Temporada 2
- 9-1-1 — Temporada 9