Sophie Turner aprece em primeiras imagens como Lara Croft

Novas imagens de Sophie Turner como Lara Croft, em série da Prime Vídeo / Crédito: Amazon MGM Studios/Prime Video/Divulgação e Crystal Dynamics/Divulgação

A Prime Video compartilhou nesta quinta-feira, 15, as primeiras imagens da atriz Sophie Turner vestida com os trajes de Lara Croft, personagem da série "Tomb Raider". A britânica já havia sido anunciada como escolhida para o papel em setembro de 2025. A série é mais uma produção da franquia "Tomb Raider", originada no mundo dos videogames, e que já teve Angelina Jolie (2001 e 2003) e Alicia Vikander (2018) interpretando a arqueóloga nas telonas.

Relembre a trajetória da atriz Sophie Turner A atriz ficou conhecida, inicialmente, por interpretar Sansa Stark, no sucesso "Game of Thrones", de 2011 a 2019. Na produção original da HBO, Sophie recebeu uma indicação ao Emmy, um dos mais relevantes prêmios para a televisão. No cinema, a última grande aparição de Sophie Turner foi na franquia "X-Men", quando interpretou a mutante Jean Grey em 2019. Leia também | Canal Brasil faz maratona para celebrar 60 anos de Karim Aïnouz Tomb Raider: curiosidades sobre a nova série da Prime Video A versão seriada de "Tomb Raider" ainda está em produção e não tem data oficial de lançamento. O elenco conta também com Sigourney Weaver, de "Avatar", e Jason Isaacs, de "Harry Potter".