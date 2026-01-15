Sophie Turner aprece em primeiras imagens como Lara Croft

Primeiras imagens de Sophie Turner como Lara Croft são divulgadasNova adaptação de "Tomb Raider", série da Prime Video, ainda não tem data de lançamento. Produção vai explorar novas camadas da personagem icônica dos games
A Prime Video compartilhou nesta quinta-feira, 15, as primeiras imagens da atriz Sophie Turner vestida com os trajes de Lara Croft, personagem da série "Tomb Raider". A britânica já havia sido anunciada como escolhida para o papel em setembro de 2025.
A série é mais uma produção da franquia "Tomb Raider", originada no mundo dos videogames, e que já teve Angelina Jolie (2001 e 2003) e Alicia Vikander (2018) interpretando a arqueóloga nas telonas.
Relembre a trajetória da atriz Sophie Turner
A atriz ficou conhecida, inicialmente, por interpretar Sansa Stark, no sucesso "Game of Thrones", de 2011 a 2019. Na produção original da HBO, Sophie recebeu uma indicação ao Emmy, um dos mais relevantes prêmios para a televisão.
No cinema, a última grande aparição de Sophie Turner foi na franquia "X-Men", quando interpretou a mutante Jean Grey em 2019.
Tomb Raider: curiosidades sobre a nova série da Prime Video
A versão seriada de "Tomb Raider" ainda está em produção e não tem data oficial de lançamento. O elenco conta também com Sigourney Weaver, de "Avatar", e Jason Isaacs, de "Harry Potter".
Phoebe Waller-Bridge (atriz e criadora de "Fleabag") e Chad Hodge ("Wayward Pines") estão escrevendo a série. Os produtores prometem explorar novas camadas da heroína tradicional dos games, conduzindo a narrativa para melhor entendimento do público atual.