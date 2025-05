Os atores que vão estrelar série de Harry Potter na HBO

Um processo seletivo aberto para os papéis foi anunciado no ano passado, e mais de 30.000 crianças participaram do teste.

O ator escocês McLaughlin faz parte do elenco do filme de comédia Grow (ainda sem nome em português), da Sky, ao lado de Nick Frost e Golda Rosheuvel, e também aparecerá na próxima série de ação e aventura da BBC, Gifted. Já Stanton interpretou Matilda em Matilda: O Musical, em Londres.

A autora dos livros best-sellers, J.K. Rowling, atuará como produtora executiva da série, que a HBO disse ser uma "adaptação fiel" de seus livros.

A série de TV, que terá duração de pelo menos uma década, terá mais espaço para explorar os enredos dos livros sem as restrições de tempo do filme.

As filmagens estão previstas para começar no verão no hemisfério norte nos estúdios Warner Bros. Leavesden, no Reino Unido, e a primeira temporada pode estrear já em 2026 na HBO Max.