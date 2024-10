Di Ferrero faz show em Fortaleza com nova turnê em novembro

O cantor e compositor Di Ferrero vem para Fortaleza com nova turnê para show no Festival Eu Quero Rock. Líder da banda de rock NX Zero, o artista sul-mato-grossense apresenta a “Outra Dose Tour” no dia 3 de novembro, um domingo.

Em carreira solo desde 2017, Di Ferrero lançou o EP “Sinais - Parte I”, em 2019, e o álbum “:( Uma Bad, Uma Farra :)”, em 2022. A última apresentação de Di Ferrero em Fortaleza ocorreu em 2022, durante o Festival Sol.

No retorno à Capital para o Festival Eu Quero Rock, Di Ferrero se apresenta no palco montado no Pirata Bar, estabelecimento localizado na Praia de Iracema. O evento também reúne as bandas Hateen, CPM 22 e Gloria e tem ingressos à venda no site Bilheto.

Programação Festival Eu Quero Rock

Di Ferrero



CPM 22



Hateen



Backdrop Falls

Di Ferrero em Fortaleza