Exposição em Fortaleza simula universo das Tartarugas Ninjas

"As Tartarugas Ninja: The Experience" estreia em janeiro, no Iguatemi Bosque, e homenageia o quarteto Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael

Neste mês de janeiro, o shopping Iguatemi Bosque recebe mais uma exposição imersiva dedicada à família: “As Tartarugas Ninja: The Experience”. A mostra estreia no dia 16, uma sexta-feira, e reúne elementos de destaque do universo do quarteto ninja de Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael .

Os cenários recuperam as famosas pizzas e artes marciais dos ninjas da Nickelodeon, com espaços que simulam túneis de metrô e o QG das tartarugas mais famosas do mundo.

A partir do dia 16 de janeiro, Fortaleza recebe "As Tartarugas Ninja: The Experience" Crédito: Iguatemi Bosque/Divulgação

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 25 pelo Sympla ou na bilheteria física da exposição.

A mostra tem espaço de 1.000 m² e é dividida em 6 áreas, com simulação de prédios, luzes e as ruas de Manhattan, cidade sede das Tartarugas Ninja. O espaço, indicado para todas as idades, ainda dispõe de um ensaio de combate a invasores, como no seriado.