Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exposição em Fortaleza simula universo das Tartarugas Ninjas

Exposição em Fortaleza simula universo das Tartarugas Ninjas

"As Tartarugas Ninja: The Experience" estreia em janeiro, no Iguatemi Bosque, e homenageia o quarteto Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael
Atualizado às Autor Raquel Aquino
Autor
Raquel Aquino Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste mês de janeiro, o shopping Iguatemi Bosque recebe mais uma exposição imersiva dedicada à família: “As Tartarugas Ninja: The Experience”. A mostra estreia no dia 16, uma sexta-feira, e reúne elementos de destaque do universo do quarteto ninja de Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael.

Relacionado | MIS inaugura mostra fotográfica inédita de artistas brasileiros

Os cenários recuperam as famosas pizzas e artes marciais dos ninjas da Nickelodeon, com espaços que simulam túneis de metrô e o QG das tartarugas mais famosas do mundo.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 25 pelo Sympla ou na bilheteria física da exposição.

A mostra tem espaço de 1.000 m² e é dividida em 6 áreas, com simulação de prédios, luzes e as ruas de Manhattan, cidade sede das Tartarugas Ninja. O espaço, indicado para todas as idades, ainda dispõe de um ensaio de combate a invasores, como no seriado.

Leia também | Shows e turnês em Fortaleza em 2026: confira datas e locais

“As Tartarugas Ninja: The Experience”

  • Quando: a partir da sexta-feira, 16 de janeiro
  • Visitação: terça a sexta-feira, das 14 horas às 22 horas; aos sábados, das 10 horas às 22 horas; e aos domingos, das 12 horas às 21 horas
  • Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). À venda no Sympla

Relacionado | 10 nomes de personagens da Nickelodeon para cachorros

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar