Exposição em Fortaleza simula universo das Tartarugas Ninjas"As Tartarugas Ninja: The Experience" estreia em janeiro, no Iguatemi Bosque, e homenageia o quarteto Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael
Neste mês de janeiro, o shopping Iguatemi Bosque recebe mais uma exposição imersiva dedicada à família: “As Tartarugas Ninja: The Experience”. A mostra estreia no dia 16, uma sexta-feira, e reúne elementos de destaque do universo do quarteto ninja de Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael.
Os cenários recuperam as famosas pizzas e artes marciais dos ninjas da Nickelodeon, com espaços que simulam túneis de metrô e o QG das tartarugas mais famosas do mundo.
Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 25 pelo Sympla ou na bilheteria física da exposição.
A mostra tem espaço de 1.000 m² e é dividida em 6 áreas, com simulação de prédios, luzes e as ruas de Manhattan, cidade sede das Tartarugas Ninja. O espaço, indicado para todas as idades, ainda dispõe de um ensaio de combate a invasores, como no seriado.
“As Tartarugas Ninja: The Experience”
- Quando: a partir da sexta-feira, 16 de janeiro
- Visitação: terça a sexta-feira, das 14 horas às 22 horas; aos sábados, das 10 horas às 22 horas; e aos domingos, das 12 horas às 21 horas
- Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz)
- Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). À venda no Sympla
