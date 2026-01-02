Filha do ator Tommy Lee Jones é encontrada morta, aos 34 anos, nos EUA

Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, foi encontrada morta na madrugada de Réveillon, 1º (Jones e Victoria foram fotografados em outubro de 2017 na abertura do Festival Internacional de Cinema de Tóquio daquele ano) / Crédito: Reprodução/ Jue/ EPA-EFE/ Shutterstock

Aos 34 anos, Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, foi encontrada morta na madrugada de Réveillon, 1º, em um hotel de luxo em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. A causa do óbito ainda não foi divulgada.

Além do Corpo de Bombeiros, o Departamento de Polícia de São Francisco e o Instituto Médico Legal de São Francisco também compareceram ao local, mas a causa da morte segue desconhecida.

Victoria Kafka Jones nasceu em 3 de setembro de 1991, fruto do casamento de Lee Jones com Kimberlea Gayle Cloughley.

Em 2002, fez sua estreia no cinema com um pequeno papel no filme de seu pai, Homens de Preto II. Na adolescência, ela participou de títulos como "One Tree Hill" (2003) e "Três Enterros" (2005) - o último dirigido pelo seu pai.

