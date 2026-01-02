Filha do ator Tommy Lee Jones é encontrada morta, aos 34 anos, nos EUA

Filha do ator Tommy Lee Jones é encontrada morta, aos 34 anos, nos EUAVictoria Jones estava em um hotel de luxo nos EUA. O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada de Ano-Novo
Aos 34 anos, Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, foi encontrada morta na madrugada de Réveillon, 1º, em um hotel de luxo em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. A causa do óbito ainda não foi divulgada.
A notícia da morte de Victoria foi divulgada pelo TMZ após o Corpo de Bombeiros de San Francisco (SFFD) informar ao site que a equipe atendeu um chamado de emergência médica na madrugada do Ano-Novo, por volta das 2h52min da manhã de quinta-feira, 1º.
"Foram realizadas manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas ela foi declarada morta pela equipe de emergência/ambulância que atendeu à ocorrência", comunicou o Corpo de Bombeiros ao Daily Mail.
A morte foi declarada depois que os paramédicos realizaram uma avaliação e constataram o óbito no local.
Além do Corpo de Bombeiros, o Departamento de Polícia de São Francisco e o Instituto Médico Legal de São Francisco também compareceram ao local, mas a causa da morte segue desconhecida.
Victoria Kafka Jones nasceu em 3 de setembro de 1991, fruto do casamento de Lee Jones com Kimberlea Gayle Cloughley.
Em 2002, fez sua estreia no cinema com um pequeno papel no filme de seu pai, Homens de Preto II. Na adolescência, ela participou de títulos como "One Tree Hill" (2003) e "Três Enterros" (2005) - o último dirigido pelo seu pai.
O ator Tommy Lee Jones é considerado um ícone de Hollywood e soma mais de 80 créditos na carreira — entre eles "JFK"; "O Fugitivo" (1993), filme que lhe rendeu o Oscar; "Onde Os Fracos Não Têm Vez" (2007) e "Dívida de Honra" (2014).